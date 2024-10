Vacanze scolastiche d’autunno: le attività dei comuni della Métropole Nice Côte d’Azur insigniti del marchio “Famille +”

In occasione delle vacanze scolastiche autunnali, i comuni insigniti del marchio “Famille +” della Métropole Nice Côte d’Azur propongono attività speciali per grandi e piccini.

Il marchio “Family+” qualifica l'accoglienza ed i servizi offerti alle famiglie e, in particolare, ai bambini delle città turistiche francesi che ne sono insignite che s’impegnano a rispettare le seguenti condizioni: accoglienza personalizzata per le famiglie, attività adatte a grandi e piccini, listino prezzi in base all'età, attività per vivere con la famiglia o separatamente, negozi e servizi locali senza dimenticare, in particolare, attenzione riservata ai bambini da parte dei professionisti.

Questi i comuni insigniti del marchio “Famille +” della Métropole: Nizza, Cagnes sur Mer, Saint Laurent du Var, Saint Martin Vésubie, Saint Etienne de Tinée-Auron, Vence e Isola.



Il programma completo delle attività previsto durante le vacanze scolastiche d’autunno in programma dal 19 ottobre al 2 novembre 2024 è inserito al fondo dell’articolo.