Nel cuore di Saint-Jean-Cap-Ferrat la mostra degli artisti Diane Detalle e Billy Zane

Nel cuore di Saint-Jean-Cap-Ferrat, una mostra mette in luce la voce di due artisti contemporanei, Diane Detalle (Francia) e Billy Zane (Stati Uniti), sotto l'egida di Rachel D. Celevantte.

La mostra promette di essere un'odissea accattivante di due stili distinti che offrono prospettive uniche e convergenti per creare un dialogo armonioso che renderà omaggio alla storia cinematografica e artistico della città di Saint-Jean-Cap-Ferrat.

La mostra trasformerà la Sala Nettuno in una galleria d'arte in movimento con tele che rivelano l'impegno fisico di due artisti che mettono nel processo di creazione delle loro opere.

L'impegno dà vita ad un ambiente pittorico controllato ma l'aspetto caotico che trasporta il pubblico in un viaggio iniziatico e pieno di scoperte. Spingendo i confini della creatività, i due artisti accompagnano il visitatore attraverso l'astratto, come un portale verso terre emozionali propizie alla contemplazione. Abbracciando i concetti dell'inconscio, «Odyssée» presenta una mostra a «4 mani» che trasporta il pubblico in un'avventura pittorica appassionante dal 10 al 19 maggio allo spazio Nepune di Saint-Jean-Cap-Ferrat.

La mostra è un invito ad esplorare le profondità della creatività, una ricerca che mette in luce le possibilità illimitate che si rivelano quando gli artisti si appropriano dei serbatoi non sfruttati della creatività.

Creata nel comune di Saint-Jean-Cap-Ferrat, la mostra unisce armoniosamente gli artisti Billy Zane e Diane Detalle presentando opere che trascendono l'ordinario e si avventurano nello straordinario. Attraverso le loro opere i due artisti studiano la manifestazione fisica, i processi pittorici e l'atto fisico meditativo della pittura. Durante tutta la mostra gli artisti proporranno incontri, scambi, «live» painting

Saint-Jean-Cap-Ferrat ha sempre attratto i più grandi artisti delle loro generazioni, ed è stata fonte di ispirazione per molti di loro. Molti artisti del XX e oggi del XXI secolo, da nomi come Jean Cocteau, Picasso, Henri Matisse e Chagall, fino a creatori ispiratori come Chanel, Yves Saint Laurent, Elizabeth Taylor, Charlie Chaplin, o personalità politiche importanti come Winston Churchill che vi ha rivelato tutto il suo talento di pittore, hanno tutti lasciato le loro impronte attraverso il tempo e i loro vari soggiorni su questa penisola paradisiaca.

Questa energia creativa convergerà verso il porto di Saint-Jean-Cap-Ferrat per la celebrazione dei 120 anni del comune, con come cuore pulsante la sala Nettuno trasformata in galleria d'arte per l'occasione. "

"Odissea" testimonia il potere dell'espressione artistica di trascendere i confini e creare un'esperienza unificata. Diane Detalle e Billy Zane, anche se distinti nei loro approcci, convergono a Saint-Jean-Cap-Ferrat per presentare una mostra che non solo celebra la bellezza del cambiamento nel campo dell'arte contemporanea ma rende anche omaggio alla ricca storia artistica della città.

I visitatori sono invitati a intraprendere un viaggio visivo, navigando attraverso i dialoghi vibranti e le storie avvincenti intrecciate da questi due eccezionali artisti sullo sfondo del patrimonio culturale e artistico che offre Saint-Jean-Cap-Ferrat.