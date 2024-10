Francia: Label Rouge compie 60 anni sempre al servizio dei consumatori

Nei supermercati o presso i negozi di prossimità francesi ci si imbatte spesso in prodotti con l'etichetta Label Rouge: un marchio che compie 60 anni.

L'Etichetta Rossa è un segno nazionale che designa prodotti che, per la loro produzione o condizioni di fabbricazione, hanno un livello di qualità più elevato rispetto ad altri prodotti commerciali simili.



Questo livello di qualità più elevato viene valutato tenendo conto:

Condizioni di produzione, che differiscono dalle condizioni di produzione di prodotti simili commercializzati;

Immagine del prodotto rispetto alle sue condizioni di produzione;

Elementi di presentazione o di servizio.

Il logo Label Rouge può riguardare sia prodotti alimentari (pollame, formaggi, frutta, pane.) che prodotti agricoli non alimentari e non trasformati (piante di rose, alberi di Natale tagliati).



Facilmente identificabile per il suo colore, appare direttamente sul prodotto sotto forma di etichetta o sulla parte superiore della confezione e deve riportare le due menzioni: “Label Rouge” e “Garantie qualité supérieure” oltre al numero di approvazione che consente al consumatore di trovare le specifiche a cui soddisfa il prodotto.



In tutte le fasi della sua produzione e sviluppo, il prodotto Label Rouge deve soddisfare i requisiti delle specifiche convalidate dall'Istituto Nazionale di Origine e Qualità (INAO) e approvate da un decreto interministeriale.

Il rispetto di questi requisiti e la tracciabilità del prodotto sono monitorati da un organismo di certificazione indipendente.



Anche il mantenimento nel tempo di una qualità gustativa superiore è soggetto a un monitoraggio regolare al fine di confrontare il prodotto etichettato con un comune prodotto commerciale.



Si possono trovare tutti i prodotti con Etichetta Rossa su INAO.



L'Etichetta Rossa si trova sui prodotti alimentari prodotti nell'Unione Europea e al di fuori dell'Unione Europea e non è riservata esclusivamente ai prodotti fabbricati in Francia.



Il Label Rouge è la prima etichetta alimentare ad essere stata istituita. Il suo quadro di approvazione è stato fissato con un decreto del 13 gennaio 1965, in seguito alla legge di orientamento agricolo del 1960 che segna la creazione di etichette agricole.

Il pollo delle Landes è il primo alimento etichettato. Il requisito del logo Label Rouge è stato introdotto nel 1983.