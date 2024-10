Arriva Halloween: la Costa Azzurra alle prese con zucche e “scherzetti”

Dove si festeggia Halloween in Costa Azzurra? Laboratori creativi, spettacoli, giochi, party e casa infestata... niente sarà risparmiato a grandi e piccini.

Questa una rassegna delle feste e delle animazioni in programma nelle località della Côte.

Biot

Halloween

Giovedì 31 Ottobre A 17:00

Halloween a Biot: dolcetto o scherzetto ?!!



Breil-sur-Roya

Pomeriggio di Halloween

Il Martedì 29 Ottobre A 14:00



Séance cinéma :

Séance cinéma : "Le robot sauvage"

Martedì 29 Ottobre A 18:00



Halloween : La casa dell'orrore

Giovedì 31 Ottobre



Callian

Fête d' Halloween - 3ème édition

Giovedì 31 Ottobre A 18:30



Castagniers

Halloween Party

Sabato 2 Novembre A 14:00



Cogolin

Bal des vampires

Giovedì 31 Ottobre A 21:00



La casa dell'orrore

Dal 28 al 31 Ottobre



Èze

Halloween a Eze

Giovedì 31 Ottobre A 14:30



Fayence

Loomie et les robots

Mercoledì 30 Ottobre A 16:30



Fontan

Halloween Party

Giovedì 31 Ottobre A 16:00



Fréjus

Fréjus Fête Halloween

Giovedì 31 Ottobre A 14:00



Chasse aux bonbons du Clos des Roses

Sabato 2 Novembre



Gassin

Fête d'halloween 2024

Giovedì 31 Ottobre A 15:30



Parcours Halloween : Le Secret des Ruines Perdues

Fino al 3 Novembre



Grimaud

Halloween à Grimaud

Giovedì 31 Ottobre A 18:30



Halloween au Ranch de la Mène

Giovedì 31 Ottobre A 18:30



Halloween animations à Golf Up

Venerdì 1 Novembre A 10:00



Hyères

Hyères fête Halloween

Giovedì 31 Ottobre A 14:00



Halloween à La Capte

Venerdì 1 Novembre



Isola

Festa di Halloween

Giovedì 31 Ottobre A 14:30



La Colle-sur-Loup

Halloween trooop méchant !

Giovedì 31 Ottobre A 14:00



La Roquette-sur-Siagne

Halloween à la Roquette !

Giovedì 31 Ottobre A 14:00



La Turbie

Halloween

Giovedì 31 Ottobre A 17:00



Mandelieu-la-Napoule

Chasse aux fantômes

Giovedì 31 Ottobre A 13:30



Nice

Sauvons Halloween

Martedì 29 Ottobre



Les Ateliers Illustrées - Halloween

Mercoledì 30 Ottobre



Paranormal Festival - " The Angels of Death "

Giovedì 31 Ottobre A 21:00



Halloween à la Villa Artson

Giovedì 31 Ottobre A 17:00



Fête des morts

Sabato 2 Novembre A 18:00



SENSAS LAB - parcours Halloween

Fino al 3 Novembre



Plan-de-la-Tour

Halloween au Plan de la Tour

Giovedì 31 Ottobre A 14:00



Péone - Valberg

Martedì 29 Ottobre A 15:00

Atelier créatif Halloween



Mercoledì 30 Ottobre

Horror Party



Giovedì 31 Ottobre

Journée des Enfants - Edition Halloween



Giovedì 31 Ottobre A 18:00

Spectacle de Rue



Roquebillière

Mercoledì 30 Ottobre A 15:00

Atelier Pop-up Halloween