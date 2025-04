Il Museo oceanografico di Monaco presenta la nuova esposizione "Mediterraneo 2050"

Durante le vacanze scolastiche, il Museo oceanografico di Monaco vi invita a un tuffo nel Grande Blu alla scoperta della nuova esposizione «Mediterraneo 2050». Distribuita su oltre 1000 m 2, imbarcatevi in un'odissea spazio-temporale attraverso il Mediterraneo, dal passato a un futuro idealizzato, nel cuore di un'Area Marina Protetta (AMP) ricca di vita... a condizione di prendere le decisioni giuste oggi.

Per prolungare questo viaggio, il Museo svela la sua nuova animazione ImmerSEAve VR: un'immersione in realtà virtuale in un ecosistema marino protetto, più coinvolgente che mai grazie a cuffie di ultima generazione. E non è tutto: osservazione degli animali del mare, Escape Game o ancora Oceano Club per i più giovani... un programma ricco di scoperte per imparare, meravigliarsi e impegnarsi per l'Oceano in generale e il Mediterraneo in particolare, con la famiglia o gli amici.

Programma

[ «MEDITERRANEE 2050»: NUOVA ESPOSIZIONE! ]



Imbarcati in un affascinante viaggio attraverso il tempo e lo spazio. La mostra si sviluppa attraverso quattro grandi spazi tematici, ognuno dei quali propone un'immersione singolare nelle molteplici sfaccettature del Mediterraneo, per esplorare le sfide di conservazione del Grande Blu e immaginare il suo futuro! Punto culminante del percorso: un'immersione di 16 minuti, nel 2050, a bordo di un sommergibile futuristico, nel cuore del santuario Pelagos. Siete catapultati in un Mediterraneo rigenerato, dove il 30% degli spazi marini sono protetti. Di fronte a voi, una proiezione monumentale immersiva di 310 m2 vi fa attraversare ecosistemi abbondanti, popolati da tartarughe caouane, balenottere, cernie, squali o delfini di Risso... grazie a una ricostruzione ultra realistica.

[ IMMERSEAVE VR: UN TUFFO NEL CUORE DI UN'AREA MARINA PROTETTA DEL MEDITERRANEO ]

Equipaggiati con caschi di realtà virtuale di ultima generazione, partite alla scoperta di un'area marina protetta nel cuore del Mediterraneo, come veri subacquei - ma senza maschera né boccaglio! Guidati da una voce fuori campo e muniti di una tuta e di una bombola d'ossigeno finte, esplorerete per 13 minuti ecosistemi emblematici come le praterie di Posidonia e i coralligeni fino a 45 metri di profondità. Questa esperienza immersiva ti permette di muoverti liberamente in un universo virtuale che ricrea ecosistemi marini prosperi, perché protetti. Un'opportunità unica per comprendere l'impatto delle azioni di conservazione per garantire un mare sano.

[ OCEANO CLUB ]

Iscrizioni aperte per il corso di scoperta durante le vacanze scolastiche (6-12 anni). Molteplici giochi e attività incentrati sugli oceani e gli animali che li popolano.