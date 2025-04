“Mieli dei Parchi della Liguria”, domenica la cerimonia di premiazione. Il presidente Alessandri: "Eccellenza la parola d'ordine"

Tutto pronto per la cerimonia di premiazione del Concorso “Mieli dei Parchi della Liguria”, la rassegna che da oltre vent’anni sancisce la collaborazione degli apicoltori liguri con la Regione, Federparchi e il sistema delle Aree Protette liguri.

La giornata conclusiva e di premiazione degli apicoltori si terrà domani, domenica 13 aprile, presso l’Hotel Lago Bin di Rocchetta Nervina (IM), nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, che ha coordinato l’edizione di quest’anno con la partecipazione dell’Assessorato ai Parchi e Biodiversità della Regione Liguria.

La cerimonia di premiazione dei vincitori e dei partecipanti sarà preceduta da un momento di dialogo e confronto, con la tavola rotonda dal titolo “Api, impollinazione e biodiversità: stato dell’arte e prospettive future”, con associazioni ed esperti del settore; a seguire un aperitivo con degustazione mieli.

La manifestazione, da sempre a sostegno degli apicoltori delle aree protette liguri, intende valorizzare un prodotto che lega integrità ambientale e buone pratiche rurali. Il Concorso ha coinvolto infatti gli apicoltori con apiari siti nei Comuni dei Parchi della Liguria e delle Zone Speciali di Conservazione ad esse funzionalmente connesse. I campioni di miele presentati dagli apicoltori partecipanti al concorso, in tutto 112, sono stati prodotti nei territori dei Parchi naturali regionali delle Alpi Liguri (7 campioni), dell’Antola (14 campioni), dell’Aveto (19), del Beigua (14), di Montemarcello-Magra-Vara (25), di Portofino (15) e di Piana Crixia (8) e dal Parco Nazionale delle Cinque Terre (10), con varietà di Acacia, Ailanto, Castagno, Corbezzolo, Edera, Erica, Ligustro, Melata, Millefiori e Tiglio.

Di questi 112 campioni, 23 sono stati esclusi dalle analisi di laboratorio per superamento dei limiti consentiti nel contenuto di acqua o di HMF (idrossimetilfurfurale, un prodotto di disidratazione del fruttosio indice della freschezza del miele), mentre i restanti 89 campioni sono stati destinati all’analisi organolettica impostata secondo la consolidata “Scheda da elaborazione schema Gonnet”, che attribuisce potenzialmente ad ogni campione valutato un punteggio da 0 a 20.

La Giuria ha attribuito a ciascun campione un punteggio che ne ha determinato l’esclusione dal concorso oppure l’assegnazione del riconoscimento di 1, 2 o 3 api d’oro: sono 66 i campioni premiati, di cui 5 con 3 api d’oro, 31 con 2 api d’oro e 30 con 1 ape d’oro.

“Eccellenza: questa la parola d'ordine su cui si è puntato. Dice con orgoglio il presidente dell'ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, Alessandro Alessandri. Per noi è un onore aver avuto modo di prendere parte all'organizzazione dell'evento che - ricordiamo- dopo 8 anni torna a svolgersi in provincia di Imperia. Per la migliore riuscita del concorso, la direttrice su cui ci siamo mossi, è stata quella della 'sinergia': sinergia tra i partner istituzionali, con gli esperti apicoltori e con i vari enti ed organizzazioni che concorrono a mantenere elevato lo standard della qualità dei prodotti. Domenica quindi, conclude il presidente Alessandri, sarà una giornata importante per l'intera Liguria e il suo meraviglioso territorio”.





Programma della giornata:

Ore 9:30-10 Accoglienza e registrazione partecipanti

Ore 10 Saluti istituzionali

Ore 10:15 Tavola rotonda “Api, impollinazione e biodiversità: stato dell’arte e prospettive future”

Ore 11:30 Premiazione apicoltori e punto stampa a seguire

Ore 12:30 Aperitivo e degustazione mieli

Con la partecipazione di: Regione Liguria - Vice Presidenza e Assessorato ai Parchi, Albo Nazionale Esperti in Analisi Sensoriale del Miele, Federparchi Liguria, Comune di Rocchetta Nervina, Associazione APILIGURIA, Associazione Ligure Produttori Apistici ALPA MIELE, Condotta Slow Food Val Nervia e Otto Luoghi APS, Condotta Slow Food Riviera dei Fiori Alpi Marittime, ristoratori e produttori della Provincia di Imperia

Come Arrivare:

Autostrada A10 - Uscita Ventimiglia o Bordighera e prosecuzione lungo la SS1 Aurelia in direzione della SP 64 per Dolceacqua - Rocchetta Nervina. Poco prima del paese di Rocchetta Nervina, lungo la SP 64, Hotel Lago Bin:

VEDI LA POSIZIONE

VISITA IL SITO



Info: info@parconatuaralealpiliguri.it