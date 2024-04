IloveNice si tinge di giallo (Foto)

Mancano meno di 100 giorni al 21 luglio quando, in Place Massena, si concluderà uno storico Tour de France, il primo nel quale l’ultima tappa si svolge su un percorso distante dalla regione parigina.

Sarà la Costa Azzurra ad ospitare l’ultima tappa e che tappa!

Una cronometro da Monaco a Nizza che potrebbe rivelarsi decisiva per l’attribuzione della maglia rosa finale.

Un evento che Nizza celebra con una serie di iniziative: la struttura #iloveNice, la più fotografata della città, ha abbandonato i consueti colori che ricordano il “drapeau” per tingersi di giallo, come la maglia che indossa il primo in classifica della Grande boucle, un evento che è tra i più seguiti al mondo e che primeggia con i mondiali di calcio.

Fino al 21 luglio a Rauba Capeu la struttura #IloveNice saluterà i tanti passanti assieme con due corridori stilizzati in sella ad altrettante biciclette gialle e nere e ad un dissuasore bianco e giallo.

Poco più in là un contatore indica il tempo che manca al “grande arrivo” della più importante corsa ciclistica a tappe del mondo.