Nizza: attività e controlli gratuiti per tutti in occasione della settimana della prevenzione del diabete

Il Diabete è una malattia “complicata” che colpisce sempre di più le persone a Nizza, per 6 giorni, sarà possibile a tutti (francesi o stranieri, anche quelli privi di assistenza sanitaria francese come i turisti stranieri) effettuare uno screening gratuito.



L’invito è quello di approfittare dell’opportunità per farsi misurare la glicemia e la pressione sanguigna e fare un check-up di forma fisica durante la settimana della prevenzione del diabete dal 18 al 22 novembre 2024.



La pressione alta o bassa è un’altra malattia silenziosa spesso concomitante con il diabete e che andrebbe prevenuta in diverse sedi: anche in questo caso, gratuitamente e senza appuntamento, verrà effettuato un monitoraggio personalizzato offerto in caso di iperglicemia e ipertensione per garantire il percorso di cura e la buona assistenza al paziente:



Nizza centro

Dal 18 al 22 novembre dalle 9 alle 12,30 presso il centro vaccinale, 10, Rue Hancy

Il 18 novembre dalle 9 alle 12 presso AnimaNice Notre Dame, 18, Rue d'Anglais.

Il 20 novembre dalle 9 alle 12 presso AnimaNice La Madeleine al 280, Boulevard de la Madeleine

Nizza colline

Il 19 novembre dalle 9 alle 12 presso il centro medico Saint-Roman de Bellet al 712, Route de Bellet

Nizza ovest

Il 21 novembre dalle 9 alle 12 presso AnimaNice Saint-Isidore al 136, Boulevard des Jardiniers

Nizza est

Il 22 novembre dalle 9 alle 12 al MJC Agora Nice Est Escale al 157, Route de Torino



Dieta equilibrata

Si tratta di una risorsa importante per prevenire e stabilizzare malattie croniche come il diabete di tipo 2 e l’ipertensione.

In occasione della settimana nazionale di prevenzione del diabete, informazioni su un'alimentazione equilibrata e un controllo della forma fisica saranno offerte gratuitamente e senza appuntamento presso il centro vaccinale situato in Rue Hancy 10, mercoledì 20 novembre dalle 14,30 alle 16,30.



Valutazione dell'idoneità all’attività sportiva

La Maison Sport Santé della Città di Nizza con il suo sistema locale Nice Acti'Santé mira ad aiutare gli abitanti di Nizza, in particolare i più vulnerabili, a preservare la propria salute attraverso la pratica di un'attività fisica adattata, regolare, sicura e controllata.



Durante la settimana di prevenzione del diabete, viene offerta una valutazione di forma fisica gratuita previa registrazione:

18 novembre dalle 14 alle 17 presso la Maison des associazioni Garibaldi - 12 Ter Place Garibaldi

19 novembre dalle 14:00 alle 17:00 presso il Centro AnimaNice Gorbella - 63 Boulevard Gorbella

Il 20 novembre dalle 9 alle 12 alla Maison des associazioni Saint-Roch - 50, Boulevard Saint-Roch