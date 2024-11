Nel Principato di Monaco sarà vietata la vendita del tabacco ai minori di 18 anni?

La vendita di tabacco sarà vietata agli adolescenti a Monaco? sembra essere una ferma e decisa volontà del governo monegasco. Un disegno di legge è stato presentato al Consiglio nazionale per limitare l'età legale alla vendita del tabacco a 18 anni. Il testo non è stato ancora discusso pubblicamente, ma si tratta di una misura che potrebbe entrare in vigore nella primavera del 2025.

La proposta di legge è stata depositata presso il Consiglio nazionale e il 16 ottobre scorso il progetto numero 1104 è arrivato sulla scrivania degli eletti.

L'obiettivo è quello di mettere dinanzi a tutto la questione della salute pubblica per i giovanissimi. Sulla stessa linea, gli specialisti della salute affermano che vietare la vendita di tabacco ai minori permette di limitarne la dipendenza. È il risultato di uno studio giapponese presentato al congresso della European Society of Cardiology nel 2023. Lo studio, condotto su 1.382 fumatori, dimostra che è più complicato smettere di fumare se si inizia a fumare prima dei 20 anni