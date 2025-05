Dal parcheggio al palcoscenico del mondo: inaugurato a Nizza il nuovo centro congressi. “Nicea” pronto per la conferenza mondiale sugli oceani (Foto)

Un’altra tappa fondamentale per la città di Nizza: il sindaco Christian Estrosi ha ufficialmente consegnato le chiavi dei tre edifici del nuovo centro congressi realizzato al porto allo Stato francese, rappresentato da Olivier Poivre d’Arvor, inviato speciale del Presidente della Repubblica per la conferenza UNOC 2025 e ambasciatore per le questioni marittime e polari.



Il complesso, costruito in tempi record, ospiterà la 3ª Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano (UNOC) prevista per giugno.



Si tratta di una struttura temporanea, ma altamente funzionale, composta da una grande hall polivalente di quasi 4.000 metri quadrati e due edifici aggiuntivi per un totale di 3.800 metri quadrati.

Lo spazio diventerà, dopo il summit, un nuovo centro congressi e stazione marittima, contribuendo a rilanciare il Porto di Nizza e l’intero tessuto economico e turistico locale.



In occasione della consegna ufficiale, è stato rivelato il nome scelto per la sala principale del nuovo centro: “Nicea”. A decretarlo è stato il voto dei cittadini sulla piattaforma partecipativa online JeParticipe.Nice.fr , in un processo di coinvolgimento civico promosso dal Comune.



Nel corso della cerimonia, il sindaco Estrosi ha ricordato l’impegno preso con la cittadinanza: «Avevo promesso una nuova grande sala sul porto. Eccola! Al posto di un parcheggio ora c’è un magnifico strumento che colma una lacuna: Nizza non aveva una grande sala sul mare. Ora ce l’ha, nel cuore pulsante del Porto di Nizza».





Il primo cittadino ha sottolineato la versatilità della struttura, in grado di ospitare non solo congressi e conferenze, ma anche spettacoli, concerti, seminari ed eventi culturali di vario tipo. L’apertura al pubblico è prevista per settembre 2025, ma già ora il calendario delle prenotazioni è in rapido riempimento.



«Quello che mi rende più felice, ha aggiunto Estrosi, è sapere che i Nizzardi vivranno qui momenti forti, in famiglia, in coppia, tra amici. Ma prima, questo spazio sarà al servizio dell’ONU e dei due Stati organizzatori della UNOC: Francia e Costa Rica».





La realizzazione dell’opera ha rispettato le scadenze previste:

Fine 2024: demolizione del parcheggio del Faro

Gennaio 2025: montaggio delle strutture

Marzo: installazione della copertura

30 aprile: consegna ufficiale

Il cantiere si è distinto anche per il suo approccio eco-responsabile: il 94% dei materiali impiegati è riutilizzabile, riciclabile o proveniente da riuso.

I moduli del padiglione A sono stati prodotti in Francia, mentre quelli dei padiglioni B e C provengono da strutture riconvertite a Nantes.



I numeri del nuovo centro

10.600 metri quadrati di superficie totale (equivalente a due campi da calcio)

4.000 metri quadrati di hall modulabile

Oltre 2.500 posti a sedere

Esplanade di 4.000 metri quadrati

Rooftop panoramico di 1.400 metri quadrati