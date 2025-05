Festa della Liberazione in Francia, l'8 maggio chiusi gli uffici postali del Principato

La Poste Monaco informa la sua gentile clientela che tutti gli uffici postali del Principato saranno chiusi giovedì 8 maggio 2025, data anniversario della fine della seconda guerra mondiale (1939 - 1945) e giorno festivo in Francia.

Di conseguenza, la distribuzione della posta e il ritiro delle cassette postali situate sulla via pubblica non saranno assicurati in quel giorno.

A partire da venerdì 9 maggio 2025, gli uffici postali apriranno secondo i consueti orari. La distribuzione della posta e dei pacchi sarà assicurata normalmente.

La Poste Monaco si scusa per gli eventuali inconvenienti causati.