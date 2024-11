Il Principe Alberto al Les Sables-d'Olonne per il battesimo della Vendée Globe Foundation

Insieme al Sig. Alain Leboeuf, Presidente del Consiglio dipartimentale della Vendée e del Vendée Globe, al Sig. Gilles Sallé, Presidente della Vendée Globe Foundation e Presidente-fondatore di AMP Visual TV, e al Sig. Olivier Wenden, Vicepresidente della FPAII, Il principe Alberto II ha sottolineato l'importanza di questa cooperazione scientifica per meglio comprendere e preservare gli ecosistemi marini.

Venerdì 8 novembre, in occasione del battesimo della Vendée Globe Foundation a Les Sables-d'Olonne, S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco ha assistito alla firma di una partnership tra la Fondazione Principe Alberto II di Monaco e la nuova entità dedicata alla protezione degli oceani.

La partnership si inserisce nella dinamica della famosa gara Vendée Globe, una sfida intorno al mondo in solitaria che incarna i valori di coraggio, perseveranza e rispetto per gli oceani, la cui decima edizione partirà domenica.

Ciò si tradurrà in particolare nella partecipazione di uno skipper della Vendée Globe al programma della Fondazione del Sovrano dedicato ai giovani leader.

Il principe Albert II è stato nominato presidente onorario di questa organizzazione, le cui missioni saranno guidate da un Consiglio scientifico presieduto dal Dr. Frank Zal.

Quest'anno il Fondo di dotazione sostiene tre progetti in corso: il Consorzio Share the Ocean, la missione William e un'iniziativa in collaborazione con l'UNESCO e l'IMOCA Globe Series.