All'Opéra Monte-Carlo concerto tributo a Frank Sinatra del tenore italiano Vittorio Grigolo

Lunedì 2 dicembre alle ore 20 all'Opéra di Monte-Carlo eccezionale concerto tributo a Frank Sinatra con il tenore Vittorio Grigolo e sotto la direzione musicale di Demo Morselli.

Vittorio Grigolo, uno dei più grandi tenori italiani del nostro tempo, è stato scoperto da bambino ed è diventato membro del Coro della Cappella Sistina prima di fare il suo debutto scenico all'età di 13 anni, come Berger in Tosca. I critici lo hanno subito soprannominato il «Pavarottino», in riferimento a Luciano Pavarotti, che cantava nello stesso spettacolo.

Oltre alle sue intense interpretazioni di opere di Puccini, Verdi e Donizetti, Vittorio Grigolo non ha mai nascosto la sua passione per la musica pop. Il suo primo album, uscito nel 2006, In the Hands of Love (Vittorio), contiene brani di Keane, Stevie Wonder e Romano Musumarra, l'autore-cantautore italiano che ha composto canzoni per Céline Dion, Sylvie Vartan, Mireille Mathieu e Stéphanie de Monaco.

"Il mio desiderio è sempre quello di presentare cose nuove al pubblico", dichiarava Vittorio Grigolo quando nel 2023 al Festival di Ravello fu presentato il suo progetto per celebrare il 25o anniversario della scomparsa di Frank Sinatra. È emozionante sentire come il tenore italiano rende omaggio a The Voice, il soprannome dato a Sinatra, senza mai tradire la sua voce d'opera - meno granulosa e sommamente seducente di quella di Sinatra, ma di una gioventù piena di fascino, di una sottile eleganza e di un grande fervore.

Accompagnato da un'orchestra sinfonica e da un'orchestra jazz, Vittorio Grigolo presenterà una ventina dei più grandi successi presi tra gli oltre mille ottocento brani che Sinatra ci ha lasciato negli innumerevoli album, film e programmi televisivi durante la sua mitica carriera.