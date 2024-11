Rue Mathis, fra sei mesi per migliaia di automobilisti finirà un incubo (Video e foto)

Il cantiere dell'uscita ovest della Voie Mathis, uno dei progetti più attesi dai nizzardi, entra in una nuova fase con la conclusione dei lavori di ingegneria civile che hanno interessato la tramoggia di uscita del tunnel.



La nuova e moderna struttura metropolitana è destinata a collegare la Voie Mathis alla Route de Grenoble e all'autostrada A8 così da snellire il traffico, ridurre l'inquinamento acustico grazie all'eliminazione di 20 mila veicoli al giorno in Avenue Grinda e migliorare in modo sostenibile la qualità della vita dei residenti grazie anche alla realizzazione di oltre 2.500 metri quadrati di spazi verdi di cui 120 alberi e 10 mila arbusti.



Ieri, al termine di una parte dei lavori, i presenti hanno potuto attraversare integralmente, per la prima volta, il nuovo tunnel posto all'uscita ovest della Voie Mathis.





Di fronte al successo di questa visita, che ha riunito diverse centinaia di persone, curiose di scoprire questa nuova opera strutturale lunga più di 800 metri, una seconda visita, aperta a tutti, avrà luogo sabato 16 novembre 2024 alle 11:00.Dopo oltre 50 anni di attesa, gli abitanti di Nizza costretti a volte a lunghe attese per “uscire” dalla Voie Mathis, sono stati informati che tra sei mesi il nuovo tratto di strada sarà finalmente aperto al traffico.







In cifre

1.200 m di lunghezza totale;

600 metri di traffico sotterraneo;

2 corsie di marcia più area di emergenza e marciapiede;

Rifacimento incrocio con la A8 per una migliore accessibilità.



Con il completamento dei lavori di ingegneria civile sulla tramoggia in uscita, si tratta di un nuovo passo verso un una ritrovata tranquillità per il quartiere delle Arenas:

20.000 veicoli in meno al giorno sulla Avenue Grinda;

Riduzione del rumore fino a -9 dB;

Creazione di +2.500 mq di spazi verdi con 120 alberi e 10.000 arbusti;

Riduzione di almeno 10 minuti di attesa nelle ore di punta;

Fluidificazione degli assi stradali tra Rue Mathis, Route de Grenoble e A8.