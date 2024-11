Monaco, i 5 dicembre riapre il Moods e diventa... New Moods

Il 5 dicembre 2024, immergetevi nel cuore della scena notturna di Monaco con l'apertura del New Moods. Questo luogo mitico, completamente reinventato, offre un'esperienza indimenticabile tra musica dal vivo, concerti, spettacoli, stand-up e serate a tema. Scopri questo mitico luogo per una serata unica che mescola scoperte musicali, risate e finger food.

L'iconico Moods riapre le sue porte e diventa New Moods. Una rinascita che (ri)accende i riflettori su un luogo leggendario, animato da una passione autentica per lo spettacolo. Un simbolo della vita notturna nel Principato. La sala per spettacoli e concerti, a cui i monegaschi e gli appassionati di Monaco sono sempre stati molto legati, si reinventa

Lo spettacolo in primo piano

Allo stesso tempo sala per spettacoli e sala concerti, palcoscenico di stand-up comedy e comedy club, il New Moods propone una programmazione allegra e conviviale incentrata sulla musica live: rock, blues, pop, elettronica, varietà..., oltre a risate e scoperte. Un eclettismo costante che dà grande spazio alle cover e agli omaggi, ai nuovi talenti e alle serate a tema, e che dimostra che anche in bassa stagione c'è sempre qualcosa da fare nel cuore pulsante di Monaco.



Ritrovarsi nel cuore di Monaco

In questo luogo di dimensioni umane, si può trascorrere una serata conviviale, essere sorpresi, ridere e festeggiare. La posizione del New Moods, nel cuore di Monaco, sotto la piazza del Casino Monte-Carlo, lo rende un luogo imperdibile e facilmente accessibile. A due passi da luoghi come il Café de Paris Monte-Carlo, il Casino de Monte-Carlo, l'Amazonico Monte-Carlo o il Buddha Bar Monte-Carlo, potrete anche continuare la vostra serata per fare il pieno di emozioni.

Che lo si frequenti per assistere a uno spettacolo, partecipare ad un AfterWork, bere un drink, incontrare amici o immergersi nella vita locale, il New Moods offre un arredamento confortevole e un'atmosfera accogliente, leggera e festosa che riflette tutto.