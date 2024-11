Nizza, piantumati i primi alberi del futuro Grand Parc de la Plaine du Var

Nizza, definita "la città verde e blu del Mediterraneo", si è posta l’obiettivo di migliorare il quadro di vita dei nizzardi e adattare il territorio alle conseguenze del cambiamento climatico.



Entro il 2026, il programma “1 albero 1 abitante” raggiungerà l’obiettivo con la piantumazione di 280.000 alberi, la rivegetazione dei cortili delle scuole, reti verdi, nuovi giardini e polmoni verdi nel centro cittadino.





Verrà inoltre ampliata notevolmente la quota di spazi verdi in città già classificata dall'ufficio di progettazione KERMAPP come la prima città francese con più di 200 mila abitanti in termini di patrimonio arboreo.



La Métropole Nice Cote d’Azur, in collaborazione con l'EPA, ha lanciato un piano di rinaturalizzazione del basso vallone del Var che comprende il futuro Grande Parco Paesaggistico della Piana del Var dove saranno piantati 140.000 alberi.





Alla Grand Arénas vi sarà il 35% di spazi aperti, ovvero 17,2 ettari rispetto ai 4,4 ettari attuali.

L'interramento consente l'assorbimento del flusso della pioggia, ma soprattutto il ritorno al totale stato naturale iniziale dopo decenni di inquinamento e cattivo utilizzo.



Nelle foto a corredo di questo articolo le prime piantumazioni nel Grand Parc de la Plaine du Var.