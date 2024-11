Gestione dei rifiuti ferrosi: a lezione con Milotta Group

Questo articolo, attraverso un’intervista approfondita con il capo reparto dei materiali ferrosi di Milotta Group, Elia Monteleone dello storico marchio italiano, esplora tutte le fasi del processo di gestione dei rifiuti, analizzando sfide, opportunità e soluzioni per un settore più sostenibile.

Dottor Monteleone, cosa sono i rifiuti ferrosi?

“I rifiuti ferrosi sono materiali metallici a base di ferro che non hanno più un valore d'uso e provengono da vari settori, tra cui l’edilizia, l’industria automobilistica e quella metallurgica.

Questi rifiuti possono includere pezzi di ferro, acciaio e ghisa derivanti da demolizioni, lavorazioni industriali, scarti di produzione e persino elettrodomestici dismessi.

A differenza dei rifiuti non ferrosi, come alluminio, rame e zinco, i rifiuti ferrosi contengono principalmente ferro, un elemento che ha un forte impatto sull’ambiente se non trattato correttamente.”

Come vengono prodotti i rifiuti ferrosi?

“La produzione di rifiuti ferrosi è un fenomeno diffuso in numerosi settori. Nell’industria manifatturiera, i residui ferrosi sono spesso il risultato di tagli, fresature e altre operazioni di lavorazione dei metalli.

Anche il settore dell’edilizia produce una quantità significativa di rifiuti ferrosi, soprattutto durante le demolizioni o le ristrutturazioni.

Questi materiali possono includere travi d’acciaio, tubature e altri componenti strutturali.

I rifiuti ferrosi possono derivare anche dal settore automobilistico, con parti di veicoli dismessi, o dagli elettrodomestici obsoleti, come frigoriferi e lavatrici.

In tutti questi casi, il riciclo e la gestione corretta dei materiali sono fondamentali per evitare danni ambientali e recuperare risorse preziose.”

Come devono essere smaltiti i rifiuti ferrosi in Milotta Group?

“La gestione dei rifiuti ferrosi è regolamentata da normative stringenti che mirano a minimizzare l’impatto ambientale e a promuovere il riciclo.

Per garantire uno smaltimento sicuro ed efficace di tali rifiuti è necessario passare rigorosamente attraverso un processo di raccolta, selezione e separazione. Questo processo comprende vari passaggi:

1. Raccolta e Trasporto: I rifiuti ferrosi vengono raccolti e trasportati in appositi impianti di smaltimento e riciclo, rispettando tutte le normative in materia di sicurezza.

2. Cernita e Separazione: In questa fase, i materiali ferrosi vengono separati dagli altri tipi di rifiuti per garantire un processo di riciclo efficiente. Vengono utilizzati macchinari magnetici che attraggono le parti ferrose, separandole dai materiali non metallici.

3. Frantumazione e Compressione: I rifiuti vengono frantumati e compressi per ridurne il volume e facilitarne il trasporto e il trattamento successivo.

4. Fusione e Riformulazione: Dopo essere stati ridotti in piccoli pezzi, i rifiuti ferrosi vengono fusi per essere riutilizzati nella produzione di nuovi prodotti in acciaio o ghisa. Questo processo consente di recuperare materie prime preziose, riducendo la necessità di estrarre nuove risorse.”

Quali sono i pericoli legati ai rifiuti ferrosi e come evitarli?

“Questa è una domanda importante, poichè bisogna ricordarsi sempre di cosa si rischia se non si è precisi ed appassionati mentre si fa questo lavoro. Lo smaltimento scorretto dei rifiuti ferrosi comporta rischi per l’ambiente e la salute pubblica.

Se abbandonati o trattati in modo inadeguato, questi rifiuti possono rilasciare sostanze inquinanti nel suolo e nelle falde acquifere, come oli e sostanze chimiche tossiche. Inoltre, la decomposizione dei rifiuti ferrosi può portare alla formazione di ossidi di ferro, che influiscono negativamente sull'ambiente e sulla qualità dell’aria.

Per ridurre questi rischi, è fondamentale che i rifiuti ferrosi vengano smaltiti seguendo tutte le procedure utilizzando tecnologie avanzate. Le aziende del settore, come la nostra, svolgono un ruolo cruciale per tutti noi, tutelandoci, adottando pratiche sicure e certificate che limitano al massimo l’impatto ambientale.”

Cosa può fare un’azienda come Milotta Group per un processo sostenibile e utile alla comunità?

“Milotta Group è un’azienda italiana leader nella gestione dei rifiuti metallici e adotta un approccio basato sull’economia circolare, trasformando i rifiuti in risorse preziose per la comunità.

L’azienda si impegna a utilizzare tecnologie avanzate per il trattamento e il riciclo dei materiali ferrosi, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e alla creazione di un ciclo di smaltimento sostenibile.

Ma ciò che ritengo ancora più importante è che con i miei dirigenti e la nostra squadra siamo convinti che la presenza del nostro gruppo sia strettamente legata al benessere della comunità e perciò nulla può essere lasciato al caso e sono fiero di poter procedere e lavorare ogni giorno con queste convinzioni.”

Quali sono le principali sfide attuali nella gestione dei rifiuti ferrosi?

"Il nostro settore affronta costantemente il problema dell’ottimizzazione dei processi di raccolta e separazione dei metalli.

Una delle sfide cruciali è sviluppare tecnologie che aumentino l’efficienza del riciclo, riducendo allo stesso tempo l’impatto ambientale.

Abbiamo bisogno di superare le barriere tecniche e di costo per rendere questi processi più accessibili e redditizi. Soprattutto, cerchiamo di essere proattivi, investendo in tecnologie di separazione sempre più precise e promuovendo iniziative per sensibilizzare le aziende ed il pubblico. Come quella volta che abbiamo partecipato per portare questi temi a scuola ad Alcamo ed aprire un dialogo positivo e sostenibile con le nuove generazioni durante la quattro giorni chiamata - Un’Energia riciclabile“

Come si distingue Milotta Group in questo ambito?

"Orientiamo il nostro approccio seguendo i principi dell’economia circolare, trasformando i rifiuti metallici in risorse attraverso processi di smaltimento certificati e innovativi.

La nostra strategia si basa sull’integrazione di tecnologie avanzate per il riciclo, che non solo soddisfano gli standard ISO, ma migliorano anche la sostenibilità complessiva delle nostre operazioni.

Collaboriamo anche con partner tecnologici internazionali per portare le soluzioni migliori nel nostro territorio."

Che impatto ha il riciclo dei metalli sull’ambiente e sull’economia?

"Riciclare metalli significa ridurre la necessità di estrarre nuove risorse, diminuendo le emissioni legate a tali processi e promuovendo un’economia circolare.

Questo non solo abbassa l’impatto ambientale associato ai nostri progetti, ma crea anche nuove opportunità di lavoro nell’ambito della gestione e del riciclo dei materiali. È un vantaggio per l’ambiente e per l’economia locale."

La gestione dei rifiuti ferrosi è un processo complesso ma essenziale per il futuro dell’ambiente e dell’economia.