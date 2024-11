Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

Dans Les Bois - Pauline Kalioujny – Fino al 31 Dicembre - Médiathèque Albert Camus - 19 Boulevard Gustave Chancel



ANTHÉA - ANTIPOLIS THÉÂTRE D’ANTIBES - 260 Avenue Jules Grec, 06600 Antibes

21 e 23 Novembre – Antichambre

21 e 22 Novembre - Inconnu À Cette Adresse

23 Novembre - Gad Elmaleh - Lui-Même

26 Novembre – Kimberose

27, 28 e 29 Novembre - Opéra Bouffe !



THÉÂTRE LE TRIBUNAL - 5 Place Amiral Barnaud

21, 22 e 23 Novembre - 39/45

24 Novembre - Mary Curry-Poppyns

24 Novembre – Schnecke



ANTIBÉA - 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes

22, 23 e 24 Novembre - La Porte À Côté



Visite Guidée Du Vieil Antibes - 21 Novembre – Ore 10



Téléthon 2024 à Belvédère

Sabato 23 novembre 2024 à 9h30.

Mobilisation pour le Téléthon 2024

à partir de 9h30 des tickets en vente pour toutes les activités : 2 €

10h00, Parcours sportif pour les enfants & atelier de création pour enfants

10h30, impros de théâtre

Vente de vêtements de seconde main

11h15 Défilé de mode

14h00 grande dictée

Petite restauration : soupe de pois cassés, hot dog, tartes salées, gâteaux.

place du village

place des Tilleuls



Novembre, mois du doc : le Japon

Fino al 29 novembre

Bibliothèque 1bis rue Pasteur



Vendredi 22 novembre à 20h45

Festival IN

Chœur Philharmonique de Nice, Coro Filharmonia de San Remo, Ensemble Vocal Syrinx

Eglise de la Sainte-Famille



Dimanche 24 Novembre à 15H30

Festival OFF

CHOEUR REGIONAL VOCAL COTE D’AZUR

EGLISE NOTRE DAME DE LA MER



Vendredi 29 Novembre à 20H45

Festival OFF

Œuvres musicales religieuses du Nord de l’Europe

EGLISE NOTRE DAME DE LA MER



Dimanche 1 Décembre à 15H30

Festival OFF

CHOEUR D’ENFANTS DU CONSERVATOIRE DE CANNES

EGLISE ST PIERRE DU HAUT-DE-CAGNES

Les jeunes voix de Cannes / Chants de Noël

Cagnes-sur-Mer



EXPOSITION ” PARLEZ-LEUR D’AMBRE, DE MÉTAL, ET DE VIE”

FINO AL 12 DICEMBRE 2024

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château - Haut-de-Cagnes



ConférenceTout public

La vérité vous rendra libre : l'histoire des 40 dernières années revue et corrigée

Giovedì 21 novembre 2024

Horaire(s) :

18h

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre II



Spectacle - Denali

De Nicolas Le Bricquir

Venerdì 22 novembre 2024

Horaire(s) :

20h30

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



Concert - Alee et Mourad Musset (De La Rue Ketanou) / Tonton et Gro

Venerdì 22 novembre 2024

Ouverture des portes 20h30

Début du concert 21h

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



Conférence - Frédéric Mistral, au-delà du folklore 2 : la poésie de Mireio

Venerdì 22 novembre 2024

Horaire(s) :

15h

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



Spectacle - Le Cid

Sabato 23 novembre 2024

Horaire(s) :

20h30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



Spectacle - Malpaso Dance Company

Osnel Delgado/Ohad Naharin/Mats Eks

Sabato 23 novembre 2024

Horaire(s) :

21h00

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès



Animations - Visite double avec l'Espace Mimont

Sabato 23 novembre 2024

Horaire(s) :

- 15h au Suquet des Artistes, 7 rue Saint-Dizier

- 16h30 à l'Espace Mimont, 5 rue de Mimont



Spectacle - Gainsbourg et ses muses

Théâtre musical

Sabato 23 novembre 2024

Horaire(s) :

18h

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



Spectacle - Gréco, la vie d'une jolie môme

Sabato 23 novembre 2024

Horaire(s) :

20h30

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



Concert - Hommage à Ray Charles

Sabato 23 novembre 2024

Horaire(s) :

18h

Église du Sacré Cœur du Prado,

15 avenue du Prado à Cannes



Spectacle - Tosca

The Metropolitan Opera

Sabato 23 novembre 2024

Horaire(s) :

18h55

Cinéma Olympia

5 rue de la Pompe



Animations - Piétonisation du boulevard du Midi-Louise Moreau

Domenica 24 novembre 2024

Horaire(s) :

De 9h à 17h30

boulevard du Midi-Louise Moreau(de la section du chemin de la Nadine à la rue de la Verrerie)



Spectacle - Le Petit Prince

Domenica 24 novembre 2024

Horaire(s) :

17h

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Concert, Une œuvre, une heure - Roussel

Domenica 24 novembre 2024

Horaire(s) :

11h

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Spectacle - Vancouver

Domenica 24 novembre 2024

Horaire(s) :

16h

Espace Mimont



Excursion Visite du quartier Californie

Mercoledì 27 novembre 2024

Horaire(s) :

9h30

Résidence Californie, 25-27 avenue Roi Albert 1er, Cannes.



Animations, Lecture d'histoires pour tout-petits

Mercoledì 27 novembre 2024

Horaire(s) :

10h30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo



Conférence - Les Rencontres d'art contemporain

7e édition

Da mercoledì 27 novembre 2024 a Giovedì 28 novembre 2024

Horaire(s) :

18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Éric Puybaret - Le monde juste à côté

Fino a sabato 30 novembre 2024

Horaire(s) :

Mardi, mercredi, jeudi et samedi : de 10h à 18h

Vendredi : de 10h à 19h

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



Le temps du renouveau, Cannes 1944-1947

Fino a venerdì 6 giugno 2025

Dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Festival, Les jeudis du jazz

Fino a sabato 7 giugno 2025 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Les illustrateurs au Musée

Domenica 24 novembre 2024 de 10h à 18h.

Villa Les Camélias

Avenue Raymond Gramaglia



Esposizioni d'arte contemporanea del pittore indiano Raza

Fino al 30 novembre

Château des Lascaris

16 Rue du Château



Repas gastronomique autour de la châtaigne

Fête traditionnelle

Sabato 23 novembre 2024.

Repas gastronomique autour de la châtaigne

Isola village, au Foehn



concert de L’ensemble PERSÉPHONE

Domenica 24 novembre 2024

Ouverture le dimanche de 16h30 à 18h30.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



10e édition du Trail Soleil Levens - Compétition sportive

Domenica 24 novembre 2024.

Halle du Rivet



Stagione culturale 2024 - 2025 - Le Ballet Preljocaj : Annonciation - Trait d'Union - Larmes Blanches

Giovedì 21 novembre da 20:00 a 21:30

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Lavoir théâtre - Extra Dame - canzoni epiche

Venerdì 22 novembre da 20:30 a 21:40

Le Lavoir Théâtre de Menton

63 boulevard du Fossan



3° Salone degli artisti dilettanti organizzato dal Soroptimist Club di Mentone

23 novembre > 24 novembre

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Visita guidata: la sala dei matrimoni di Jean Cocteau, Lasciate che Mentone vi racconti tutto su di sé

Tutto l'anno

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Tutto l'anno

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Charity - "No Finish Line"

Fino a domenica 24 novembre 2024

Chapiteau de Fontvielle

5, avenue des Ligures



Theatre - "Fourmi(s)"

Da giovedì 21 a domenica 24 novembre 2024

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Charity Sale - "Mission Enfance"

Da giovedì 21 a venerdì 22 novembre 2024, dalle 10h alle 18h

Mission Enfance

19, avenue des Papalins



Theatre - "Toute l’histoire de l’art moderne en moins de deux heures"

Giovedì 21 novembre 2024, alle 20h

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Concert - "The Legendary Count Basie Orchestra - Dal Sasso Big Band"

Giovedì 21 novembre 2024, alle 20.30

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Concert - "Dee Dee Bridgewater - Stefano di Battista"

Venerdì 22 novembre 2024, alle 20.30

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Theatre - "Un drôle de Noël"

Da sabato 23 a domenica 24 novembre 2024

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Conference - "Monaco Artificial Intelligence Conference"

Sabato 23 novembre 2024, dalle 9h alle 13h

Novotel Monte-Carlo

16, boulevard Princesse Charlotte



Concert - "Haendel's Messiah"

Sabato 23 novembre 2024, alle 19h

St Paul's Anglican Church

22, avenue de Grande Bretagne



Concert - "AYO and Mayra Andrade"

Sabato 23 novembre 2024, alle 20.30

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Jazz & Cinema - "Elevator to the Gallows"

Sunday 24 November 2024, at 6 pm, Opéra Garnier Monte-Carlo

Monte-Carlo Jazz Festival 2024 - In partnership with the Audiovisual Institute of Monaco, this screening will feature Louis Malle's "Elevator to the Gallows" with music by Miles Davis, on 24 November.

Domenica 24 novembre 2024, alle 18h

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Charity Sale - "Mission Enfance"

Da lunedì 25 a giovedì 28 novembre 2024, dalle 10h alle 18h

Mission Enfance

19, avenue des Papalins



OPMC - "Tribute to Shostakovich"

Martedì 26 novembre 2024, alle 18.30

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Film - "Far from Heaven"

Martedì 26 novembre 2024, alle 19h

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Theatre - "Un Léger Doute"

Martedì 26 novembre 2024, alle 20h

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Event - "21st Monte-Carlo Comedy Film Festival"

Da mercoledì 27 a sabato 30 novembre 2024

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Show - "ELF"

Da mercoledì 27 a venerdì 29 novembre 2024

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Concert - "Level 42 - Émile Londonien"

Mercoledì 27 novembre 2024, alle 20.30

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Exposition - "Lascaux à Monaco"

Fino a giovedì 21 novembre 2024

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Polar Mission"

Fino martedì 31 dicembre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Early Days of Télé Monte-Carlo, 1954-1974?"

Fino a venerdì 31 gennaio 2025, dalle 10h alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



La Porte à côté - Théâtre

Giovedì 21 novembre 2024 à 19h.

Giovedì 28 novembre 2024 à 19h.

Giovedì 5 dicembre 2024 à 19h.

Giovedì 12 dicembre 2024 à 19h.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Portraits of Nina, Concert

Giovedì 21 novembre 2024.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Quatuor Loves Songs – Festival C’est pas classique, Concert

Giovedì 21 novembre 2024 à 20h30.

Espace Laure Ecard

50, boulevard Saint-Roch



L’Homme Affable, Théâtre

Giovedì 21 novembre 2024 à 20h.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



2h14, Concert

Giovedì21 novembre 2024 à 14h.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Carbonne, Concert

Venerdì 22 novembre 2024 à 20h.

Le 109

89 Route de Turin



Alain Chamfort, Concert

Venerdì 22 novembre 2024 à 19h.

Stockfish

5, avenue François Mitterrand



Métanoïa, Le présage du papillon - Théâtre

Da venerdì 22 a sabato 23 novembre 2024 à 19h30.

Salle Jean Vigo

Espace Magnan

21, rue Louis de Coppe



Choc des Titans, Concert

Venerdì 22 novembre 2024 à 20h.

Sabato 23 novembre 2024 à 15h.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Gabriel Donzelli – C’est bientôt fini

One man Show / One woman show

Venerdì 22 novembre 2024 à 20h30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Fatale Carmen, Concert

Venerdì 22 novembre 2024 à 19h.

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



Sensas by Ruhl, Spectacle

Venerdì 22 novembre 2024 à 19h45.

Samedi 30 novembre 2024 à 19h45.

Vendredi 6 décembre 2024 à 19h45.

Samedi 14 décembre 2024 à 19h45.

Vendredi 10 janvier 2025 à 19h45.

Samedi 18 janvier 2025 à 19h45.

Vendredi 24 janvier 2025 à 19h45.

Samedi 8 février 2025 à 19h45.

Samedi 8 mars 2025 à 19h45.

Vendredi 21 mars 2025 à 19h45.

Samedi 12 avril 2025 à 19h45.

Samedi 26 avril 2025 à 19h45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Les Vagues, Théâtre

Da venerdì 22 a sabato 23 novembre 2024.

La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



Mobile Homme, Théâtre

Venerdì 22 novembre 2024 à 21h.

Sabato 23 novembre 2024 à 21h.

Domenica 24 novembre 2024 à 17h.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Un contrat – Les acteurs de Cannes - Théâtre

Venerdì 22 novembre 2024 à 20h30.

Théâtre de La Tour

63 bd Gorbella



La symphonie des faux-culs - Théâtre

Vendredi 22 novembre 2024 à 21h.

Vendredi 29 novembre 2024 à 21h.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



EXPOSITION – PETITE HISTOIRE DE LA BIODIVERSITÉ – QUAND LES LEGO® S’EN MÊLENT

Tête-à-Tête avec… Molière – L’illustre inconnu, Teatro

Venerdì 22 novembre 2024 alle 20:30.

Sabato 23 novembre 2024 alle 17:30.

Domenica 24 novembre 2024 alle 16.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Tête-à-Tête avec… Molière – L’illustre inconnu - Théâtre

Vendredi 22 novembre 2024 à 20h30.

Samedi 23 novembre 2024 à 17h30.

Dimanche 24 novembre 2024 à 16h.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



La fantôme académie - Théâtre

- Samedi 23 novembre - 21h

- Vendredi 18 avril - 21h

- Samedi 19 avril - 21h

- Dimanche 20 avril - 18h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le médecin magré lui – Molière - Théâtre

- Vendredi 22 novembre - 21h

- Dimanche 1er décembre - 16h30

- Samedi 7 décembre - 21h

- Dimanche 8 juin - 18h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



David Hallyday – Requiem pour un Fou, Concert

Sabato 23 novembre 2024 à 20h45.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Fiancés en herbe – Festival C’est pas classique - Spectacle

Sabato 23 novembre 2024 à 15h.

Espace Laure Ecard

50, boulevard Saint-Roch



Toc Toc - Théâtre

Sabato 23 novembre 2024 à 21h.

Sabato 30 novembre 2024 à 21h.

Sabato 7 décembre 2024 à 21h.

Domenica 15 décembre 2024 à 16h.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Donel Jack’sman en rodage

One man Show / One woman show

Sabato 23 novembre 2024 à 20h30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Dégustation de Beaujolais nouveau

Sabato 23 novembre 2024 de 16h à 18h.

Sous les arcades de la mairie

Place du Général de Gaule



Amaury Vassili – Festival C’est pas classique, Concert

Sabato 23 novembre 2024 à 20h30.

Casino Nice Palais de la Méditerranée

15, Promenade des Anglais



Les chants de Maldoror de Lautréamont - Spectacle

Sabato 23 novembre 2024 à 18h.

Sabato 14 dicembre 2024 à 18h.

Sabato 25 gennaio 2025 à 18h.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Mer Intérieure, Giulia Grossman – Festival OVNI

Sabato 23 novembre 2024 à 18h.

Hôtel Windsor

11 rue Dalpozzo



The Other Me – 1ère partie : Walssi - Danse

Sabato 23 novembre 2024 à 20h.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Dowdelin, Voilaaa Sound Systm, Dimitri from Panisse, Concert

Sabato 23 novembre 2024 à 20h.

Le 109

89 Route de Turin



L’Impromptu de Versailles - Théâtre

Sabato 23 novembre 2024 à 19h45.

Venerdì 29 novembre 2024 à 19h45.

Sabato 7 dicembre 2024 à 19h45.

Venerdì 13 dicembre 2024 à 19h45.

Venerdì 20 dicembre 2024 à 19h45.

Venerdì 17 janvier 2025 à 19h45.

Sabato 25 janvier 2025 à 19h45.

Venerdì 31 janvier 2025 à 19h45.

Venerdì 21 février 2025 à 19h45.

Venerdì 14 mars 2025 à 19h45.

Sabato 29 mars 2025 à 19h45.

Venerdì 4 avril 2025 à 19h45.

Venerdì 18 avril 2025 à 19h45.

Venerdì 16 mai 2025 à 19h45.

Venerdì 6 juin 2025 à 19h45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Mâle Attentionné – Christophe Basclo

One man Show / One woman show

Sabato 23 novembre 2024 à 20h.

Théâtre de La Tour

63 bd Gorbella



La fantôme académie - Théâtre

Représentations :

- Samedi 23 novembre - 21h

- Vendredi 18 avril - 21h

- Samedi 19 avril - 21h

- Dimanche 20 avril - 18h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Concert Orgues et Violon – Hommage à Claude Balbastre

Domenica 24 novembre 2024 à 15h30.

Eglise Saint Paul

28 Avenue de Pessicart



Glorious, Concert

Domenica 24 novembre 2024 à 18h.

Palais Nikaia

163 Boulevard du Mercantour



Les grands classiques de Disney – Festival C’est pas classique - Concert

Domenica 24 novembre 2024 à 15h.

Espace Laure Ecard

50, boulevard Saint-Roch



Quatuor Leonis – Festival C’est pas classique - Concert

Domenica 24 novembre 2024 à 16h.

Casino Nice Palais de la Méditerranée

15, Promenade des Anglais



Constantinople, 1453 - Conférence

Mercoledì 27 novembre 2024 à 16h.

Centre Universitaire Méditerranéen

65 promenade des Anglais



Vincent Epplay – Festival OVNI - Spectacle

Mercoledì 27 novembre 2024 à 18h30.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 Place Pierre Gautier



Deux frères - Théâtre

Mercoledì 27 novembre 2024 à 19h.

Stockfish

5, avenue François Mitterrand



Le Mage du Kremlin - Théâtre

Da mercoledì 27 novembre a venerdì 29 novembre 2024.

Mercredi 27 novembre - 20h

Jeudi 28 novembre - 20h

Vendredi 29 novembre - 20h

La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



LGBT Comedy Club - Spectacle

Mercoledì 27 novembre 2024 à 20h.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Festival Artifice numérique #07 – Intelligence !

Exposition

Fino al 30 novembre 2024

Le Hublot

89, route de Turin



Hiboux, bijoux… cailloux!, Théâtre

Représentations :

- Samedi 30 novembre - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Stars d’un soir, Théâtre

Fino al 30 novembre 2024

Les jeudis, vendredis et samedis : 21h

Les dimanches : 17h30

Pas de représentation le 17/11.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Les Hommes sont Cons, les Femmes Casse-couilles ! - Teatro

Fino al 30/11/2024, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Dal 06/12 al 14/12/2024, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Da venerdì 27 a sabato 28 dicembre 2024, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Dal 03/01 al 11/01/2025, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Sabato 15 marzo 2025 alle 20:30.

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



Théâtre à la carte – Les Collectionneurs

Sabato 30 novembre 2024 ore 20

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Stars d’un soir - Théâtre

Fino al 30 novembre 2024

Les jeudis, vendredis et samedis : 21h

Les dimanches : 17h30

Pas de représentation le 17/11.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Hiboux, bijoux… cailloux - Théâtre

Fino al 30 novembre 2024

Représentations :

- Jeudi 31 octobre - 21h

- Samedi 9 novembre - 21h

- Dimanche 17 novembre - 11h

- Samedi 30 novembre - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



HyperMnémosine – Festival OVNI

Exposition

Fino al 01 décembre 2024

Le 109

89, route de Turin



Nathalie Magnan, Lesborama – Festival OVNI

Fino al 01 dicembre 2024

Librairie Vigna

2 rue Delille



Un animal de compagnie, Teatro

Fino al 7 Dicembre 2024

Samedi 23 novembre - 18h

Samedi 7 décembre - 18h

Théâtre Bellecour

14, Rue Trachel



Affaire de bobar, Spettacolo

Fino al 11 Dicembre 2024

Partecipa all'esilarante evento "Affaire de Bobar", il massimo dell'umorismo provenzale e della Riviera!

Affaire de Comédie, produzione di spettacoli di cabaret, che organizza eventi in luoghi atipici in tutto il sud, arriva per la prima volta a Nizza e unisce le forze con il Bobar Comedy Club, il primo comedy club di Nizza!

Con 10 anni di esperienza nell'organizzazione di spettacoli di stand-up, queste due organizzazioni uniscono le forze per creare una serata unica “AFFAIRE DE BOBAR” che troverete 1 mercoledì al mese allo Stockfish di Nizza.

Con 6 comici, provenienti da tutta la regione del sud, da Marsiglia a Nizza passando per Aix-en-Provence, preparatevi per una serata di risate garantite e scoperte comiche indimenticabili!

Stockfish

5, avenue François Mitterrand

L’Impasse Comedy Club, Teatro

Fino al 18 Dicembre 2024

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Musique de chambre au Musée Chagall - Concert

Lundi 9 décembre 2024 à 19h -

Jeudi 9 janvier 2025 à 20h. - Mundry / Venables / Fourchotte / Franceschini (direction musicale Léo Warynski).

Lundi 10 février 2025 à 19h. - Haydn / Bosmans / Borodine.

Jeudi 27 février 2025 à 20h. - Jolas / Bartók / Reich (direction musicale Léo Warynski).

Lundi 3 mars 2025 à 19h. - Autour de Clara Schumann.

Lundi 31 mars 2025 à 19h. - Tower / Vladigerov / Chostakovitch / Say.

Lundi 7 avril 2025 à 19h. - Sonate à deux du XVIIe siècle à nos jours : Couperin / Leonardo / Castello / Marck / Bider / Bach / Corelli.

Lundi 12 mai 2025 à 19h. - Chaminade / Ravel / Xenakis / Fauré.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Evasion, One man Show / One woman show

Représentations :

- Dimanche 22 décembre - 16h30

- Vendredi 31 janvier - 21h

- Dimanche 16 mars - 16h30

- Vendredi 11 avril - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Ils s’aiment, Teatro

Fino al 28 Dicembre 2024

Représentations :

- Samedis 5 et 19 octobre - 18h

- Samedi 2, 16 et 30 novembre - 18h

- Samedis 14 et 25 décembre - 18h

Théâtre Bellecour

14 Rue Trachel



Luminiscence, Son et lumière

Fino al 31 dicembre 2024

Basilique Notre-Dame de l'Assomption

2 Rue d'Italie



Exposition La plénitude du vide – Art du bambou au Japon

Fino al 5 Gennaio 2025

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



Toi qui es psy, Teatro

Fino al 19 Gennaio 2025

Spettacoli:

- Venerdì 18 ottobre - 21:00

- Martedì 24 dicembre - 21:00

- Giovedì 26 dicembre - 20:30

- Domenica 19 gennaio - ore 11.00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Jérémy Griffaud, The Garden – Festival OVNI - Exposition

Fino al 31 gennaio 2025

Grotte du Lazaret

33 bis Boulevard Franck Pilatte



Sweet days of Discipline, Esposizione

Fino al 2 Febbraio 2025

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Son et lumière

Fino al 09 marzo 2025

Basilique Notre-Dame de l'Assomption

2 Rue d'Italie



Vivan Maier – Anthology, Exposition

Fino al 16 marzo 2025

Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Evasion - One man Show / One woman show

Fino all'11 aprile 2025

Représentations :

Dimanche 22 décembre - 16h30

Vendredi 31 janvier - 21h

Dimanche 16 mars - 16h30

Vendredi 11 avril - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le pouvoir bouleversant de la couleur - Exposition

Fino al 14 aprile 2025

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Nuit d’ivresse, Théâtre

Fino al 20 aprile 2025

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Réveillon à la morgue, Teatro

- Venerdì 25 aprile - 21:00

- Domenica 4 maggio - 18:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



La vérité si je mens… ta liste ?, Spettacolo

Fino al 23 Maggio 2025

Zatanna ti porta con sé alla scoperta di un universo misterioso e magico dove verità, bugie... e liste si mescolano!

Uno spettacolo per tutta la famiglia in cui rimarrai sorpreso dalle sue performance di mentalismo originali, interattive e divertenti.

Con Zatanna.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le malade imaginaire - Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacolo teatrale Molière diretto da Sébastien Morena.

Argan, vedovo e ipocondriaco, si risposa con Béline che finge cure premurose ma spera solo nella morte del marito per ereditare. Sopporta salassi, purghe e numerosi altri rimedi prescritti da medici desiderosi di compiacerlo nei suoi deliri... e soprattutto di ricevere la loro pensione!

Angélique, la figlia di Argan, ama Cléante nonostante suo padre. Quest'ultimo preferisce sposarla con Thomas Diafoirus, figlio di buona famiglia e soprattutto medico... Ma piacerà alla giovane?

Toinette la fedele serva prenderà parte al gioco di alcuni... e di altri!!!

con: Pierre MORENA, Pénélope, Elona BENSON o Milla BERZANE, Patricia DEN HARTOG o Marie-Neige MARTIN, Sébastien MORENA, Roland DE L'ODEON, François DELACOUR, Alain SERRA, Ornella BRESCIA

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sexe, magouilles et culture générale, Teatro

Fino al 30 Maggio 2025

Spettacolo di Laurent Baffie, regia di Sébastien Morena.

Théâtre de l'Alphabet

19 Rue Delille



Le malade imaginaire, Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Aux frontières de la transcendance, Spectacle

Fino al 6 giugno 2025

Représentations :

- Dimanche 24 novembre - 16h30

- Vendredi 24 janvier - 21h

- Samedi 8 mars - 21h

- Vendredi 28 mars - 21h

- Vendredi 2 mai - 21h

- Vendredi 6 juin - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Commémoration du 24 Novembre 1926

Domenica 24 novembre 2024.

10h30 : Messe en l'église Saint-Michel-de-Gast, 11h30 : Dépôt de gerbes à la stèle commémorative , 12h00 : Apéritif offert par la municipalité en salle de la mairie (navette à partir de 10h00 devant la mairie)

Église Saint-Michel-de-gast



Foire du vilage

Lunedì 25 novembre 2024.

Place de la Mairie

Place du Général Corniglion Molinier



Sagra della castagna e mercato dei prodotti locali

Domenica 24 novembre da 10:00 a 18:00

Les Coqs Roquebrunois

Place de la République



Salon Maison & Déco - Cap sur votre habitation

Sabato 23 novembre da 09:00 a 18:00

Chapiteau

esplanade Jean Gioan



Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



Après-midi dansante country - Thé dansant

Domenica 24 novembre 2024 de 14h à 19h.

Ouverture des portes à 13h30.

Quai Virgile Allari



Conférence : L’OTAN en questions

Lunedì 25 novembre 2024 à 18h30.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



Théâtre – “Comment conclure avec son meilleur ami ?”

Domenica 24 novembre 2024 de 15h à 16h10.

Espace Jean Grinda

place de la Gare routière



Concert de la Sainte-Cécile

Sabato 23 novembre

Salle multimédia

Place Saint-Michel



Concerto di canti tradizionali

Domenica 24 novembre a 15:00

Salle multimédia

Place Saint Michel



Université dans la vie du Pays Vençois – « La Sibérie une marge convoitée par la Chine et la Russie » - Conférence

Venerdì 22 novembre 2024 à 15h.

« La Sibérie une marge convoitée par la Chine et la Russie » Par Robert ESCALLIER

Médiathèque Municipale de Vence

228 avenue du Colonel Méyère



Conférence ASPMV

Venerdì 22 novembre 2024 à 18h.

« 30 ans d’archéologie sous-marine en rade de Villefranche-sur-Mer – Une étude des pipes en terre » par l'association ANAO.

Auditorium de la Citadelle

Place Emmanuel Philibert



Soirée Dansante du Beaujolais Nouveau

Sabato 23 novembre 2024 à 19h30.

Chapiteau de La Citadelle

Place Emmanuel Philibert



Conférence de l’UVIA

Martedì 26 novembre 2024 à 17h.

« Mythe des Origines, Prométhée et la boite de Pandore »

de M.C. Mellies

Auditorium de la Citadelle

Place Emmanuel Philibert