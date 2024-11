Partnership tra BlaBlaCar e governo monegasco per andare ai concerti dell'OPMC col carpooling

Grazie a una partnership tra la società BlaBlaCar e il Governo del Principato, potete ora proporre o cercare un carpooling per i vostri viaggi da o verso il Principato. Una soluzione pratica, economica e più rispettosa dell'ambiente per recarvi ad assistere ai concerti dell'Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo.

L'offerta monegasca di carpooling si basa sull'applicazione Blablacar Daily, il numero uno francese del carpooling casa-lavoro, e su una partnership con le imprese del Principato (tutte firmatarie del Patto Nazionale per la Transizione Energetica). La sfida di questa partnership è quella di avere una massa critica di utenti che permette di entrare in un circolo virtuoso: più ci sono carpooling, più facile è il carpooling.

L'offerta di carpooling non è tuttavia riservata ai soli dipendenti degli stabilimenti partner del Principato. Infatti, chiunque abbia come punto di partenza o di arrivo Monaco può beneficiare dei seguenti servizi: la gratuità, indipendentemente dalla distanza per i passeggeri; un finanziamento dei viaggi da parte del governo: il conducente è remunerato sulla base di 10 centesimi/ km con un minimo garantito di 1,5 € / viaggio/ passeggero (a partire da 2 km) e un massimo di 3 € per tutti i viaggi superiori ai 30 km; una garanzia di ritorno (rimborso di un taxi fino a 50 €) per il passeggero, se mai la corsa di ritorno non può più essere effettuata dal conducente previsto ed infine un'ottimizzazione dei percorsi di carpooling: algoritmo di messa in relazione, selezione dei punti d'incontro/smistamento (hub), adattamento agli imprevisti con l'opzione «partenze immediate».

In palio anche premi per i carpooling attraverso un marketplace in-app che consente di ottenere sconti presso partner affiliati e una personalizzazione dell'applicazione con i colori del Principato.

Dal lancio del partenariato quattro anni fa, sono stati finanziati circa 400.000 viaggi