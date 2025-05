Renzo Rosso e Arianna Alessi portano il loro impegno consolidato alla Monte Carlo Fashion Week

Nell'ambito delle sue conferenze in inglese, il Monaco Economic Board è stato partner della discussione con il Fondatore e Presidente di OTB Group, Renzo Rosso, e la Vice Presidente dell'OTB Fondazione Arianna Alessi, organizzata in occasione del Monte-Carlo Fashion Week.

Le storie di un duo premiato alla cerimonia dei Fashion Awards. Dopo un saluto di benvenuto da parte di Philippe Ortelli, vicepresidente del MEB e una breve presentazione della presidente della Monte-Carlo Fashion Week Federica Nardoni Spinetta, è Geneviève Berti, Direttrice della Comunicazione del Governo Principato che ha animato gli scambi con i due ospiti.

Renzo Rosso, Fondatore e Presidente di OTB Group, un importante gruppo italiano della moda il cui portafoglio di marchi è costituito da prestigiosi marchi come Diesel, Jil Sander, Maison Margiela o Marni, ha fornito una visione originale dell'imprenditorialità, che raccontava tante storie.

Il suo successo lo deve in particolare alla sua strategia, orientata al cliente e all'innovazione, ma anche al suo forte impegno per rendere il suo gruppo un'entità responsabile, Labellisée BCorp, un marchio internazionale esigente che convalida le buone pratiche delle aziende in termini di impatto sociale, sociale e ambientale. È stato questo approccio a essere premiato con il Positive Change Award durante la cerimonia dei Fashion Awards.

Al fianco di Renzo Rosso, Arianna Alessi, Vice Presidente della OTB Fondazione, ha messo in evidenza il forte impegno del gruppo attraverso questo organismo per agire in modo molto concreto. Un'azione che passa attraverso il sostegno diretto di progetti selezionati a partire da tre criteri: l'innovazione, l'impatto immediato sulle popolazioni e la sostenibilità.

Più di 380'000 persone in tutto il mondo hanno beneficiato del sostegno della fondazione che sostiene iniziative su problematiche riguardanti i bambini, lo status delle donne, la sostenibilità, l'integrazione o le situazioni di emergenza.

Un altro aspetto importante per gli stakeholder è la gestione rigorosa della fondazione, che limita al massimo le spese amministrative, grazie in particolare alle competenze interne al gruppo. Anche in questo caso, la Monte-Carlo Fashion Week ha deciso di distinguere l'insieme di questa iniziativa con la consegna del Positive Social Impact Award.

Intervistati a turno da Geneviève Berti, ma anche dalle numerose domande del pubblico, la coppia che interveniva per la prima volta fianco a fianco per un'intervista, si è così prestata al gioco delle interazioni nelle loro risposte dando luogo a una conferenza emozionante ma anche colorata di complicità. Due notevoli individualità, simboli della capacità di coniugare successo economico e sincero impegno responsabile.