Dal Bahrein all’Arabia Saudita, il turismo del futuro

Il turismo del futuro punta su un perfetto equilibrio tra tecnologia e sostenibilità, tradizione e innovazione, arte e cultura. Lo dimostra il nuovo accordo di collaborazione tra la piattaforma Local Bahrain e la Saudi Tourism Authority, un'intesa pionieristica e promettente firmata durante l’ultima edizione dell’Arabian Travel Market tenutasi a Dubai.

Questa alleanza pone l’accento su due destinazioni di tendenza, che scommettono su un futuro all’insegna dell’innovazione e disegnano una strategia d’impatto rivolta a un pubblico eterogeneo interessato alle opportunità offerte dai Paesi della regione del Golfo Persico.

L’accordo trova nella piattaforma Local Bahrain, presente anche a Dubai, Riad e Gedda, un modo unico per vivere e scoprire la regione, con un approccio rivolto alle nuove generazioni che cercano esperienze diverse, vogliono esplorare le ultime novità, conoscere le tradizioni ma anche le tendenze più recenti, gli spazi, gli eventi e le opportunità locali, creando sinergie tra diversi attori. Local Bahrain è un mezzo di comunicazione riconosciuto per il suo grande dinamismo e per il costante impegno verso le nuove tecnologie.

È stato premiato nel 2023 con il “Best Practice in eParticipation Award” dal governo del Bahrein per il suo lavoro informativo e partecipativo. Il suo impatto comunicativo si riflette nel successo sui social media, dove la qualità dei contenuti e una narrazione entusiasta conquistano e fidelizzano una comunità che condivide ogni giorno il meglio di una regione che accoglie il mondo e che è in piena crescita.