“Storie di terracotta” mostra personale di Vincent Maillard a Sanremo presso la Galleria d’Arte La Mongolfiera dal 2 dicembre 2024 all'11 gennaio 2025

L’attività espositiva della galleria d’arte La Mongolfiera riprende con entusiasmo con la mostra personale di Vincent Maillard “Storie di terracotta” che sarà inaugurata sabato 30 novembre alle ore 18.00

Vincent Maillard nasce a Parigi nel 1957, in giovane età si trasferisce in Italia e frequenta l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.

Nel 1977 tiene la sua prima mostra di acquerelli a Milano che viene apprezzata dal pubblico e dalla critica. Nello stesso anno comincia ad interessarsi alla terracotta, il materiale in cui trova la sua più completa espressione.

Il suo lavoro è sempre stato seguito con interesse da artisti, critici e personalità del mondo della cultura tra cui Emanuele Luzzati e Flavio Baroncelli.

Di carattere schivo e riservato, è un grande osservatore del mondo e dei differenti comportamenti del genere umano.

Vincent Maillard narra attraverso le sue sculture in terracotta, desideri, sogni, aspirazioni e frammenti di vita reale con ironia e birichineria e, talvolta, con una velata malinconia.

I dialoghi silenziosi interpretati dagli omini protagonisti dei suoi “sketch” sicuramente si sarebbero ben prestati ai cortometraggi girati dai Fratelli Lumière e ai film recitati da attori come Charlie Chaplin, Stanlio e Ollio o Buster Keaton ai tempi del cinema muto.

I libri, coprotagonisti delle sue opere, arricchiscono le sue storie rappresentando la cultura, i valori, la morale e gli ideali, fondamentali nella vita dell'uomo.

Chi di noi non è mai stato Bastian contrario o ha fatto la Coda all'aeroporto o ha desiderato Volare intorno alla luna? Queste e altre storie interpretate dagli attori in terracotta di Vincent non aspettano altro che essere “lette”, guardate e vissute attraverso la nostra esperienza e il nostro stato d'animo.

La mostra, curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, sarà inaugurata sabato 30 novembre alle ore 18.00 e sarà visitabile fino all'11 gennaio tutti i giorni presso la Galleria d'Arte La Mongolfiera in via Roma 50 a Sanremo dalle 15.30 alle 19.00; martedì, giovedì e sabato anche dalle 10.00 alle 12.00, lunedì e i festivi chiuso (apertura straordinaria 8 Dicembre 10.00-12.00 e 15.30-19.00).

All'inaugurazione sarà presente l'Artista.

Le opere di Vincent Maillard saranno anche in vendita sullo shop online della galleria al seguente link https://shop.gallerialamongolfiera.it/shop/artisti/maillard-vincent

Per informazioni: 0184 508554 - info@gallerialamongolfiera.it - www.gallerialamongolfiera.it – shop.gallerialamongolfiera.it