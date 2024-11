Cannes, l’impegno del Comune e l’opera delle associazioni per difendere e proteggere le donne vittime di violenze

Nell’ambito delle attività sociali, il Comune di Cannes propone soluzioni concrete per proteggere e sostenere le donne in pericolo o in grave disagio.



Questo approccio si traduce nella creazione di alloggi sicuri per le donne vittime di violenza pur mantenendo il loro anonimato, di un servizio di supporto psicologico e di laboratori educativi per promuovere libertà e benessere.



Un'azione su larga scala è in corso da parte dell’associazione umanitaria di Cannes “Parcours de Femmes” per facilitare il reinserimento sociale e dell'associazione “Une voix pour Elles” che ricolloca gratuitamente le persone in fuga da un coniuge violento.



A Cannes, il Comune mette a disposizione “Villa Baltz”, una struttura municipale, l'unica nell'ovest del dipartimento, che accoglie e sostiene le donne maltrattate o in grande difficoltà sociale, mantenendone l'anonimato.



Dispone di sei “studio” di emergenza per un totale di 13 posti e nove alloggi temporanei, per un totale di 11 posti.



L’associazione “Une Voix pour Elles” fornisce una rapida soluzione materiale e logistica alle persone in difficoltà attraverso l’azione “On move”. Ciò si traduce nello spostamento e nello stoccaggio delle merci senza limiti di tempo.







Oggi Villa Baltz ospita nove donne e tre bambini. Dall’inizio del 2024 hanno beneficiato di questo sistema ventidue persone e sei bambini.



Per accompagnarli in un processo di reinserimento sociale e di stabilità professionale, due assistenti sociali, un'assistente familiare, uno psicologo e un rappresentante del Piano locale per l'integrazione e l'occupazione (PLIE) Cannes Pays di Lérins vi si recano regolarmente.



Per sostenere le donne in difficoltà, il Comune di Cannes concede ogni anno una sovvenzione di 50 mila euro all'associazione umanitaria “Parcours de Femmes” il cui obiettivo è promuovere il reinserimento sociale e professionale delle persone vulnerabili.



Inoltre, il comune, attraverso il suo CCAS, offre sostegno psicologico alle persone in situazioni molto precarie all'interno del centro Lycklama. Questo sito ha permesso di accogliere centinaia di donne senza dimora (1.537 pernottamenti nel 2024), in collaborazione con Samu Social e di offrire loro migliaia di pasti durante la giornata.



Laboratori didattici per promuovere i legami sociali e il benessere delle donne

L’épicerie sociale et solidaire municipale offre numerose attività per creare legami sociali e momenti di convivialità, oltre alla vendita di articoli alimentari e non alimentari di qualità a prezzi molto bassi.

Sono organizzati regolarmente laboratori specifici per promuovere il benessere e l’autostima personale delle donne. Le attività vanno dai trattamenti di bellezza, alla contraccezione e alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dell'igiene.

Questi momenti di condivisione sono essenziali perché permettono a tutti di ritrovare fiducia e prendersi cura di sé.