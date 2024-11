Monaco ha festeggiato Santa Cecilia, Patrona dei musicisti

Domenica 24 novembre, in mattinata, è stata celebrata Santa Cecilia, Patrona dei Musicisti. Come ogni anno, le diverse componenti musicali del Principato si sono riunite nella Cattedrale di Monaco per la Grande Messa al fine di festeggiare in musica e gioia la loro Santa Patrona.

Alla presenza di Marjorie Crovetto, Jacques Pastor e Karyn Ardisson Salopek, Vice Sindaco, e rappresentanti delle più alte istanze del Principato, Monsignor Dominique-Marie David, Arcivescovo di Monaco, ha celebrato l'ufficio, punteggiato da diversi intermezzi musicali della Compagnia dei Carabinieri del Principe, il coro U Cantin d'a Roca, la Maîtrise de la Cathédrale e i Petits Chanteurs di Monaco, la Musica Municipale e l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo.

Al termine della cerimonia religiosa, il tradizionale corteo la cui processione è stata interrotta a causa di un tempo capriccioso, è stato invitato a condividere il bicchiere dell'amicizia nel Cortile d'Onore del Comune, accolto da Marjorie Crovetto, Vice Sindaco rappresentante.

In occasione della festa dei musicisti, Marjorie Crovetto ha detto: "È stata pubblicata una seconda registrazione di canti monegaschi. Questo lavoro, che sarà ampiamente diffuso nelle classi di lingua monegasca nei prossimi giorni, è il frutto del lavoro e del talento del Coro dei Bambini dell'Accademia Rainiero III magnificamente accompagnato dall'Orchestra Filarmonica. Il successo di questo progetto deve molto ai nostri partner: la D.E.N.J.S., l'OPMC e la SO.GE.DA, e agli insegnanti di lingua monegasca, nonché a Karyn Ardisson Salopek, Vice Sindaco e Delegata presso l'Accademia Rainier III".