Nizza premiata con il riconoscimento di città “3 api - Approccio esemplare”

L'impegno della Métropole Nice Côte d’Azur a favore della conservazione della biodiversità è stato premiato per l’attività svolta a protezione delle api e di altri impollinatori selvatici, dal comitato di certificazione APIcité®, con il marchio.



Il marchio è stato consegnato a Parigi in occasione del Salon des Maires ad Andrée Alziari-Nègre, responsabile del Piano Abeilles.



A partire dal 2018 a Nizza è stato dato impulso a un piano di riconquista della natura e della biodiversità per l'intero territorio metropolitano, nonché al primo piano d'azione a favore delle api e degli altri impollinatori.



Da 6 anni, questa attività ha permesso di condurre azioni forti: installazione di “hotel” per insetti, implementazione della politica “zero fito”, cofinanziamento di una tesi sulla mortalità delle api guidata dall'ANSES.



Queste misure hanno permesso di sensibilizzare ampiamente con sessioni di formazione dei giardinieri, la realizzazione di mostre itineranti, la formazione di quasi 150 classi di scuole elementari sul mondo delle api.



L'apicoltura professionale è stata ampiamente sostenuta, in particolare con un accompagnamento dei comuni metropolitani per identificare terreni propizi a nuovi impianti o la formalizzazione di accordi di partenariato con le istituzioni agricole.



Nel 2021, la Métropole ha anche firmato la Carta «Città e territori senza interferenti endocrini», valorizzata per ottenere questo marchio.



APIcité® ha particolarmente apprezzato la continuità del lavoro realizzato dalla Métropole Nice Côte d’Azur dal 2022, che dopo aver ottenuto il marchio «2 abeilles», si è vista assegnare, quest'anno, il marchio «3 api».



Questo premio riconosce la qualità del Piano Abeilles, con azioni intraprese per la protezione degli impollinatori, in un approccio partecipativo e di accompagnamento dei comuni della Métropole, ma anche più in generale il suo impegno per promuovere alternative efficaci ai pesticidi.