Affitti turistici: vietate a Nizza le cassette, installate per strada, che contengono le chiavi degli appartamenti

La Città di Nizza ha adottato un’ordinanza che impone il divieto di installazione delle cassette per le chiavi degli alloggi turistici installate illegalmente sull'arredo urbano e sulle strade pubbliche.



Degli agenti saranno incaricati di verificare l'installazione delle cassette per le chiavi e apporranno un adesivo datato per indicare che tale dispositivo non è stato installato legalmente, chiedendo ai proprietari di procedere, senza indugio, alla rimozione.



Contemporaneamente, una lettera di messa in mora sarà inviata all’amministratore condominiale. In assenza di un sollecito intervento di rimozione, il dispositivo destinato a contenere le chiavi sarà rimosso, a cura del comune, entro un massimo di 15 giorni.



I proprietari potranno ritirarlo presso l'ufficio oggetti smarriti della polizia municipale (42 rue Dabray), a condizione di presentare un documento d'identità e una prova di proprietà.



Questa ordinanza completa l'insieme delle misure adottate dalla città di Nizza per preservare il contesto di vita degli abitanti.



Così Christian Estrosi, Sindaco di Nizza: “Nizza è la seconda città dopo Parigi in termini di annunci di affitti stagionali. Dal 2014 sono stati adottati una serie di provvedimenti volti a regolamentare il settore degli affitti turistici, imponendo una procedura di cambio d'uso e di compensazione per preservare un equilibrio dell'offerta sul nostro territorio.



Nell'attuale contesto di crisi abitativa, andiamo oltre nel limitare questa attività, quando non è dichiarata e diventa quindi un'attività principalmente lucrativa. Abbiamo adottato un’ordinanza che ci permetterà di rimuovere illegalmente i portachiavi installati sull'arredo urbano e sulla strada pubblica. Questo provvedimento incoraggerà i proprietari di case vacanza a mettersi in regola.



Nizza è una delle prime città ad aver avviato una politica di limitazione degli affitti stagionali: nel 2022, su 1.338 domande istruite, 750 sono state respinte (56% contro 16 rifiuti nel 2020). Nell'attuale contesto di crisi abitativa, la Città intende andare oltre nella limitazione di questa attività”.



Così, constatando la presenza di numerose scatole destinate a contenere le chiavi installate, del tutto illegalmente, sull'arredo urbano e sulla strada pubblica, la città di Nizza si è dotata di una norma per vietarne la posa.