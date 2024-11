Nizza, inaugurato il Festival dei film giapponesi in anteprima (Video)

L’associazione “Les saisons Hanabi” ha inaugurato ieri, al Cinema Pathé Massena, il festival di film giapponesi in anteprima: un film per ogni sera.

Mentre continua fino al 5 gennaio 2025 la mostra del Musée des arts asiatiques “la plénitude du vide” sull’arte giapponese del bamboo.

Due viaggi immaginari nella cultura giapponese tradizionale, ma soprattutto contemporanea.

E il “vero” volo per Tokyo?

L’associazione “Les saisons Hanabi” lo mette in palio tra chi darà il suo voto per il migliore film giapponese dell’anno.



L’associazione prende il suo nome da una delle stagioni dell’anno, l’estate, che in giapponese si chiama “dei fiori di fuoco (con accento sulla prima A), perché in estate si guardano i fuochi d’artificio all’aperto, nei parchi.

Fuochi che chiamano poeticamente così.



L’associazione da 8 anni fa la promozione della cultura giapponese, nelle sue forme più contemporanee: cinema, manga, libri, mostre, dvd di film …in tutta la Francia, soprattutto a Parigi, dove per esempio lo stesso festival (nelle sale Pathé di Francia) verrà presentato anche alla presenza di registi.



Il festival “Hanabi” del Pathé di Nizza propone altri 6 film e quest’anno la stagione dei film sarà l’inverno, che in Giappone è molto importante perché la natura si rinnova sotto la neve.

Nel film inaugurale di ieri eravamo, in inverno, sull’Isola Okkaido, con fiocchi di neve e ghiaccio.

Nella cultura giapponese e in generale asiatica l’armonia è la fusione degli opposti; in questo film diverse origini, in diversi ceti sociali e la dicotomia individuo/società.

Sempre con un tocco molto leggero, aereo e sempre con umorismo, sia nelle commedie che nei film più seri.

Invece di spiegarci questi film ci fanno fare esperienza e sono un vero tuffo nell’inverno giapponese.

L’ultimo film della serie sarà a sorpresa e questo lascia presumere un grande evento in calendario il 3 dicembre 2024.