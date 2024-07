“Allerta arancione” per la canicola, da oggi, in tutto il Dipartimento

Questa mattina alle 6,30 il termometro, a Nizza, segna già 25 gradi, nel primo pomeriggio, all’ombra, sfiorerà i 31. Al sole, lungo le strade asfaltate o negli appartamenti esposti al pieno sole, si sfioreranno i 40°.

La Prefettura delle Alpi Marittime è intervenuta ponendo il Dipartimento in “allerta arancione” (il secondo livello di allerta) a partire da mezzogiorno.



Meteo-Francia ha, infatti, emesso un bollettino di vigilanza “orange – Canicule” che riguarda il Dipartimento delle Alpes Maritimes a partire da oggi, lunedì 29 luglio 2024, alle ore 12.00.

Il dispositivo ORSEC "Gestione sanitaria di un'ondata di calore è stato attivato per tutta la durata dell’episodio canicolare.

Le temperature notturne rimarranno miti nei prossimi giorni sulla costa, tra i 23 e i 27 gradi. Durante il giorno, le temperature sono comprese tra 31 e 34 gradi, localmente fino a 35-36 nelle località non costiere. È previsto che l’ondata di calore, a questi livelli, duri almeno fino a mercoledì almeno.

È prevista l’emissione di bollettini da parte della Prefettura che aggiorneranno sulla situazione.

Ai sindaci è richiesto di prestare particolare attenzione ai soggetti fragili e vulnerabili (persone senza tetto, lavoratori, popolazione in habitat scarsamente isolati, sportivi soprattutto all'aperto, bambini piccoli, centri ricreativi).

Inoltre, per quanto riguarda i cantieri edili, la Prefettura ha sollecitato i responsabili alla flessibilità nell'esame delle richieste di deroga agli orari prevedendo interventi anche fuori della fascia consentita.

Gli organizzatori di manifestazioni all'aperto di vario tipo dovranno garantire l'attuazione delle misure appropriate.

È stato attivato un numero verde, 0800 06 66 66, a disposizione delle popolazioni attivo dalle 8 alle 19.

Chiamando il numero verde si otterranno consigli per proteggere sé stessi e, in particolare i più fragili e per adottare giusti comportamenti in caso di forte caldo.





La Prefettura ha inoltre sollecitato tutti ad attendersi ad alcune regole di comportamento:

In caso di malessere o disturbi comportamentali, chiamare un medico,

Chi ha bisogno di aiuto o deve segnalare situazioni a rischio telefonare in municipio;

Gli anziani con malattie croniche o isolati, assumano regolarmente i loro medicinali;

Accompagnare gli anziani in un luogo fresco;

Durante il giorno, chiudere le persiane, tende e finestre e ventilare di notte;

Utilizzare ventilatore e/o condizionatore d'aria se disponibili;

Recarsi in un luogo fresco o climatizzato (grandi superfici, cinema) tre ore al giorno;

Bagnare il corpo più volte al giorno con un nebulizzatore, un panno o docce o bagni;

Bere 1,5 l di acqua al giorno, anche senza sete;

Continuare a mangiare normalmente;

Non uscire nelle ore più calde,

In caso di uscita, indossare un cappello e indumenti leggeri;

Limitare le attività fisiche.