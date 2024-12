Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

L’evento del mese da non perdere

Azur freestyle show - 6 e 7 dicembre dalle ore 18,30 - Azurarena Antibes, 250 Rue Emile Hugues - Antibes

Venerdì 6 dicembre: Fausto

Sabato 7 dicembre: Ecc Loops



Feste di fine anno

Antibes, Fino a domenica 05 gennaio 2025

Esplanade du Pré des Pêcheurs

Chalet gourmet e artigianali, il trenino, giochi in legno, ruota panoramica, animazione musicale e street art gireranno per il mercato.

Fino al 20 dicembre de 11 à 20,30. Notturno fino alle 21,30 venerdì e sabato



Place De Gaulle

Circuit de Noël, chalets gourmands, grands sapins.

Dalle 10,30 alle 19,30



Sapin géant lumineux

Un grand albero di Natale di 10 metri alla rotando de l’Estérel.

Orario: dalle 17 alle 22.



Diversi

Téléthon 2024

Sabato 7 dicembre - Place des Martyrs de la Résistance - Antibes

Amphithéâtre du lycée vert d’azur – Antibes - Ore 16 : Concert de Gospel



Musica

Harmonie antiboise - 8 dicembre alle 17

Concerto gratuito presso gli spazi del Fort Carré.



Teatro

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - 260 Avenue JuIl Grec - Antibes

2,3 & 4 dicembre - Vidéo Club

3,4,5,6 & 7 dicembre -Pauline & Carton

6 & 7 dicembre - Hécube, Pas Hécube

10,11dicembre - Vu





ANTIBÉA - 15 rue Georges Clémenceau – Antibes

1 dicembre - Journée Mondiale De Lutte Contre Le Sida

6,7,8 dicembre - Le Malentendu - Albert Camus



Mostre

45e Expo-Vente du Ccas - Sabato 14 dicembre - Foyer-Club La Fontonne - 13 avenue Beau Rivage - Antibes

Moya – Fino all’11 gennaio 2025 - Espace d’exposition Il Arcades - Antibes

Transartcafé – Domenica 22 dicembre - 6 rue du Docteur Rostan - Antibes

Musée Picasso - - Fino al 12 gennaio 2025 - Château Grimaldi - Antibes



Visite guidate

Vecchia Antibes in francese: il 10 dicembre e il 20 dicembre alle 10:00

Vecchia Antibes in ingIle: su richiesta, secondo disponibilità

Juan-Il-Pins, dalla Belle Époque agli Anni Ruggenti: il 13 dicembre alle 10:00



BEAUSOLEIL

La Grande Parata di luci

Venerdì 6 dicembre da 18:00 a 20:00

Mairie de Beausoleil

27 boulevard de la République



Noël solidaire

Sabato 7 dicembre da 14:00 a 16:30

Tradizione e folclore

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques

6 avenue du Général de Gaulle



BREIL SUR ROYA

Illuminare l'albero di Natale

Venerdì 6 dicembre da 16:30 a 17:30

Feste di fine anno

Place Biancheri



Mercatino di Natale

Sabato 7 dicembre da 10:00 a 17:00

Feste di fine anno

Place Biancheri



CAGNES SUR MER

EXPOSITION ” PARLEZ-LEUR D’AMBRE, DE MÉTAL, ET DE VIE”

FINO AL 12 DICEMBRE 2024

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château - Haut-de-Cagnes



Exposition « Itinérances»

Fino al 24 Febbraio 2025

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

Concert, Pascal Obispo

30 ans de succès - Correspondances

Giovedì 5 dicembre 2024

Horaire(s) :

20h30

Grand auditorium Louis Lumière

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Oan Kim & The Dirty Jazz - Rebirth of Innocence

Les Jeudis du Jazz

Réserver

Giovedì 5 dicembre 2024

Horaire(s) :

19h30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Concert, Brahms par François-Frédéric Guy

Venerdì 6 dicembre 2024

Horaire(s) :

20

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Spectacle - L'inouïe nuit de Moune

Venerdì 6 dicembre 2024

Horaire(s) :

19h30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Concert - La soirée du Gospel

Avec Nicole Slack Jones et Linda Lee Hopkins

Venerdì 6 dicembre 2024

Horaire(s) :

20h30

Église Notre-Dame de

Bon Voy

2 rue Notre-Dame



Spectacle - La souricière

Sabato 7 dicembre 2024

Horaire(s) :

20h30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



Marché de Noël d'artistes créateurs

Sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre 2024 dalle 9 alle 19

Espace Brouchier, 12 rue Louis Brouchier à Cannes La Bocca



Concert - Les 3 Voices fêtent Noël

Concert de Noël pour la Croix Rouge de Cannes

Sabato 7 dicembre 2024

Horaire(s) :

17h30

Église Notre-Dame d'Espérance

1 place de la Castre



Salon et congrès - Culture Wellness

Salon sport, santé, beauté, voyages

Sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre 2024

Horaire(s) :

Samedi : de 9h30 à 18h

Dimanche : de 10h à 18h

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



Spectacle - La nuit des sosies (ou presque)

Sabato 7 dicembre 2024

Horaire(s) :

17h

Espace Mimont

5 rue de Mimont



Événement sportif - Azur ride contest

Championnat de France de trottinette freestyle

Sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre 2024

Horaire(s) :

Samedi 7 : de 8h à 21h

Dimanche 8 : de 8h à 17h

Skatepark

La Croisette

Les Jardins de la Roseraie



Animations - Visite guidée

Sabato 7 dicembre 2024

Horaire(s) :

15h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Spectacle - Ahmed Sylla

Origami

Sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre 2024

Horaire(s) :

7/12 - 20h30

8/12 - 18h00

Grand auditorium Louis Lumière

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Concert - Thierry Faure Trio

Sabato 7 dicembre 2024

Horaire(s) :

Collège International de Can

4 rue Stephen Liégeard



Concert de Noël - Les jeunes voix de Cannes

Les moments musicaux de l'Académie Clémentine

Domenica 8 dicembre 2024

Horaire(s) :

16h30

Église Saint-Georges

29 avenue du Roi Albert 1er



Spectacle - 8 femmes

Domenica 8 dicembre 2024

Horaire(s) :

16h

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Spectacle - Driiiiiiiing !

Domenica 8 dicembre 2024

Horaire(s) :

16h

Espace Mimont

5 rue de Mimont



Spectacle - Jeunesse d'Azur

Domenica 8 dicembre 2024

Horaire(s) :

19h

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



Conférence- Histoire de la Bocca

Lunedì 9 dicembre 2024

Horaire(s) :

14h

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Excursion - Visite du boulevard de la Croisette

Martedì 10 dicembre 2024

Horaire(s) :

14h

Devant l'Office de Tourisme (Palais des festivals et des congrès),

1 boulevard de la Croisette



Concert - Carte Blanche - Sonates Allemandes

Martedì 10 dicembre 2024

Horaire(s) :

19h15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Animations - Lecture d'histoires pour tout-petits

Mercoledì 11 dicembre 2024

Horaire(s) :

10h30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo



ConcertMusiqueTout public

Échos du Nil

Concert de guitare & oud

Mercoledì 11 dicembre 2024

Horaire(s) :

à partir de 20h

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Le temps du renouveau, Cannes 1944-1947

Fino a venerdì 6 giugno 2025

Dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Festival, Les jeudis du jazz

Fino a sabato 7 giugno 2025 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CARROS

Matrimonio d’Inverno

Cena/pranzo con spettacolo

Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre 2024

Orari di apertura il venerdì e sabato dalle 20 alle 22:30. Il domenica dalle 19 alle 21:30.

Forum Jacques Prévert

1 Rue des Oliviers



Clara Ysé, Concerto

Mercoledì 11 dicembre 2024

Orari di apertura il mercoledì dalle 20 alle 21:30.

Salle Juliette Greco

5 boulevard de la Colle Belle



GATTIERES

L’Art’isanat de Noël - Esposizione

Fino al 15 Dicembre 2024

Salle Louis Vogade

Rue Torrin et Grassi



ISOLA

Apertura dello stabilimento sciistico di Isola 2000

Sabato 7 dicembre 2024.

La stazione sciistica di Isola 2000 apre con il concerto di DJ Afroman

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000

Immeuble Le Pelevos

Station d'Isola 2000



LA BOLLENE VESUBIE

Marché de la Saint Nicolas

Da venerdì 6 a sabato 7 dicembre 2024 dalle 9 alle 18.

place Général de Gaulle



LA TURBIE

Trail di La Turbie

Domenica 8 dicembre

La Turbie



La Turbie festeggia 20 anni di amicizia con Sarre

6 dicembre > 8 dicembre

Tradizione e folclore

La Turbie



LEVENS

Lancement des illuminations de Noël

Venerdì 29 novembre 2024

Orari di apertura il venerdì dalle 18 alle 22:30.

5 Place de la République



MENTON

Merveilleux Noel des 4 saisons à Menton - Inaugurazione - Mercatino di Natale

Venerdì 6 dicembre

Feste di fine anno

Mail du Bastion



Stagione artistica del Casinò Barriere 2024 - 2025 - Babbo Natale è una canaglia

Sabato 7 dicembre da 20:00 a 21:30

Casino Barrière Menton

2 bis avenue Félix Faure



Spettacolo natalizio del gruppo folk Capeline di Mentone

Domenica 8 dicembre da 15:00 a 19:00

Salon du Louvre

12 avenue Boyer



2024 - 2025 stagione culturale - Concerto-Brunch: Quartetto americano di Dvorak

Domenica 8 dicembre

Jazz e blues

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Lungomare pedonale

Domenica 8 dicembre da 06:00 a 00:00

Svaghi e tempo libero

Promenade du soleil



Natale a Mentone - La cassetta delle lettere di Babbo Natale

7 dicembre > 19 dicembre

Tradizione e folclore

Jardins Biovès



Natale a Mentone - mercatino di Natale - vendita di alberi di Natale

Fino al 24 dicembre

Esplanade Francis Palméro

Mail du Bastion



Visita guidata: la sala dei matrimoni di Jean Cocteau, Lasciate che Mentone vi racconti tutto su di sé

Tutto l'anno

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Tutto l'anno

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



MONACO

Sport - "Monaco Sportsboat Winter Series (Act II)"

Da giovedì 5 a domenica 8 dicembre 2024, Baia di Monaco

Baie de Monaco



Exhibition - "Monacophil 2024"

Da giovedì 5 a sabato 7 dicembre 2024

Museo dei francobolli e delle monete

11, terrasses de Fontvieille



Exhibition - "Francisco Tropa - Paesine"

Da venerdì 6 dicembre 2024 a lunedì 21 aprile 2025

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Charity - "20th Monaco Red Nose Day"

Venerdì 6 dicembre 2024

Principato di Monaco



Events - "Christmas Village - Gingerbread and Festive Delicacies"

Da venerdì 6 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025

Quai Albert Ier



Exposition - "Nouvelles Perspectives"

Da venerdì 6 a venerdì 20 dicembre 2024, dalle 14h alle 18h

Comité National Monégasque A.I.A.P - U.N.E.S.C.O.

10 Quai Antoine 1er



Charity - "9e Kids Nite"

Sabato 7 dicembre 2024, alle 18h

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Event - "Bal de Noël"

Sabato 7 dicembre 2024, alle 20h

Hôtel de Paris Monte-Carlo

Place du Casino



Auction - "Accademia Fine Art"

Da domenica 8 a martedì 10 dicembre 2024

Hôtel Fairmont Monte Carlo

12, avenue des Spélugues



OPMC - "Symphonic Concert"

Domenica 8 dicembre 2024, alle 18h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Theatre - "C'est un métier d'homme"

Martedì 10 dicembre 2024, alle 20h

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Les Ballets de Monte-Carlo - "DIPTYCH"

Mercoledì 11 dicembre 2024, alle 19.30

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grac



Exhibition - "Polar Mission"

Fino martedì 31 dicembre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Early Days of Télé Monte-Carlo, 1954-1974?"

Fino a venerdì 31 gennaio 2025, dalle 10h alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

La Porte à côté - Théâtre

Giovedì 5 dicembre 2024 à 19h.

Giovedì 12 dicembre 2024 à 19h.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Villaggio di Natale a Nizzc - Festa tradizionale

Fino al 01 Gennaio 2025

45 chalet che presentano un'ampia gamma di prodotti natalizi vi aspettano in uno spazio gastronomico e artigianale: prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostricheria, champagne bar e altre specialità, socca, waffle... delizieranno i palati papille gustative dei buongustai.

E tante altre sorprese in arrivo!

Jardin Albert 1er



Pépite - Concerto

Giovedì 5 dicembre 2024 alle 20.

Le 109

89 Route de Turin



Le Père Noël est une ordure, Teatro

Dal 05/12 al 22/12/2024, tutti i giovedì, venerdì, sabati e domeniche.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Neige, Teatro

Da giovedì 5 a sabato 7 dicembre 2024.

Giovedì 5 dicembre - ore 20.00

Venerdì 6 dicembre - ore 14.00 e 20.00

Sabato 7 dicembre - ore 15.00

La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



Calogero, Concerto

Venerdì 6 dicembre 2024 alle 20.

Palais Nikaia

163 Boulevard du Mercantour



5 filles couleur pêche, Teatro

Venerdì 6 dicembre 2024 alle 21.

Spettacolo di Alan Ball, diretto da Fabien Buzenet.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Orchestre Symphonique du Conservatoire - Concerto

Venerdì 6 dicembre 2024 alle 18:30.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



Transfiguré, 12 Vies de Scönberg - Opera

Venerdì 6 dicembre 2024 alle 20.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Laurent Febvay dans L’odeur du Basilic

One man Show / One woman show

Sabato 7 dicembre 2024 alle 21:15.

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



Hugo TSR, Concerto

Sabato 7 dicembre 2024 alle 20.

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



Isaac Delusion, Concerto

Sabato 7 dicembre 2024 alle 19.

Stockfish

5, avenue François Mitterrand



La Grande Parade de Noël

Sfilata, Corteo, Parata

Domenica 8 dicembre 2024 alle 17.

Avenue Jean Médecin



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Lunedì 9 dicembre 2024 alle 19.

Giovedì 9 gennaio 2025 alle 20.

Lunedì 10 febbraio 2025 alle 19.

Giovedì 27 febbraio 2025 alle 20.

Lunedì 3 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 31 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 7 aprile 2025 alle 19.

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Nella misteriosa atmosfera di un museo notturno, vieni ad assistere ad uno dei nostri concerti di musica da camera e lasciati cullare da un ricco repertorio che dedica uno spazio importante alla musica contemporanea.

Alla luce delle sensazionali vetrate di La Création du Monde e grazie ad un'acustica straordinaria, venite a vivere un'esperienza straordinaria nella sala da concerto progettata dallo stesso Marc Chagall!

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Viens Avec Ton Smartphone / Concert de Noël

Lunedì 9 dicembre 2024 alle 14:30.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Casse-Noisette - Danza

Martedì 10 dicembre 2024 alle 20.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Afterwork/ Cave Bianchi/ La Cave des Justes

Da mercoledì 11 a giovedì 12 dicembre 2024 alle 19.

Caves Bianchi

7 rue Raoul Bosio



L’empreinte du ciel étoilé, des Alpes à la Méditerranée

Mercoledì 11 dicembre 2024 alle 16.

Centre Universitaire Méditerranéen

65 promenade des Anglais



Rock Symphony Voices, Concerto

Palais Nikaia

163 Boulevard du Mercantour



2H14 – Concert Spectacle de David Paquet

Venerdì 6 dicembre 2024 alle 20.

Sabato 7 dicembre 2024 alle 20.

Domenica 8 dicembre 2024 alle 15.

Théâtre de La Semeuse

2 montée Auguste Kerl

Rue du Château



Sensas by Ruhl, Spectacle

Vendredi 6 décembre 2024 à 19h45.

Samedi 14 décembre 2024 à 19h45.

Vendredi 10 janvier 2025 à 19h45.

Samedi 18 janvier 2025 à 19h45.

Vendredi 24 janvier 2025 à 19h45.

Samedi 8 février 2025 à 19h45.

Samedi 8 mars 2025 à 19h45.

Vendredi 21 mars 2025 à 19h45.

Samedi 12 avril 2025 à 19h45.

Samedi 26 avril 2025 à 19h45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Le médecin magré lui – Molière - Théâtre

Samedi 7 décembre - 21h

Dimanche 8 juin - 18h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Toc Toc - Théâtre

Sabato 7 décembre 2024 à 21h.

Domenica 15 décembre 2024 à 16h.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Les chants de Maldoror de Lautréamont - Spectacle

Sabato 14 dicembre 2024 à 18h.

Sabato 25 gennaio 2025 à 18h.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



L’Impromptu de Versailles - Théâtre

Sabato 7 dicembre 2024 à 19h45.

Venerdì 13 dicembre 2024 à 19h45.

Venerdì 20 dicembre 2024 à 19h45.

Venerdì 17 janvier 2025 à 19h45.

Sabato 25 janvier 2025 à 19h45.

Venerdì 31 janvier 2025 à 19h45.

Venerdì 21 février 2025 à 19h45.

Venerdì 14 mars 2025 à 19h45.

Sabato 29 mars 2025 à 19h45.

Venerdì 4 avril 2025 à 19h45.

Venerdì 18 avril 2025 à 19h45.

Venerdì 16 mai 2025 à 19h45.

Venerdì 6 juin 2025 à 19h45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Les Hommes sont Cons, les Femmes Casse-couilles ! - Teatro

Dal 06/12 al 14/12/2024, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Da venerdì 27 a sabato 28 dicembre 2024, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Dal 03/01 al 11/01/2025, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Sabato 15 marzo 2025 alle 20:30.

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



Un animal de compagnie, Teatro

Fino al 7 Dicembre 2024

Samedi 23 novembre - 18h

Samedi 7 décembre - 18h

Théâtre Bellecour

14, Rue Trachel



Affaire de bobar, Spettacolo

Fino al 11 Dicembre 2024

Partecipa all'esilarante evento "Affaire de Bobar", il massimo dell'umorismo provenzale e della Riviera!

Affaire de Comédie, produzione di spettacoli di cabaret, che organizza eventi in luoghi atipici in tutto il sud, arriva per la prima volta a Nizza e unisce le forze con il Bobar Comedy Club, il primo comedy club di Nizza!

Con 10 anni di esperienza nell'organizzazione di spettacoli di stand-up, queste due organizzazioni uniscono le forze per creare una serata unica “AFFAIRE DE BOBAR” che troverete 1 mercoledì al mese allo Stockfish di Nizza.

Con 6 comici, provenienti da tutta la regione del sud, da Marsiglia a Nizza passando per Aix-en-Provence, preparatevi per una serata di risate garantite e scoperte comiche indimenticabili!

Stockfish

5, avenue François Mitterrand

L’Impasse Comedy Club, Teatro

Fino al 18 Dicembre 2024

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Musique de chambre au Musée Chagall - Concert

Lundi 9 décembre 2024 à 19h -

Jeudi 9 janvier 2025 à 20h. - Mundry / Venables / Fourchotte / Franceschini (direction musicale Léo Warynski).

Lundi 10 février 2025 à 19h. - Haydn / Bosmans / Borodine.

Jeudi 27 février 2025 à 20h. - Jolas / Bartók / Reich (direction musicale Léo Warynski).

Lundi 3 mars 2025 à 19h. - Autour de Clara Schumann.

Lundi 31 mars 2025 à 19h. - Tower / Vladigerov / Chostakovitch / Say.

Lundi 7 avril 2025 à 19h. - Sonate à deux du XVIIe siècle à nos jours : Couperin / Leonardo / Castello / Marck / Bider / Bach / Corelli.

Lundi 12 mai 2025 à 19h. - Chaminade / Ravel / Xenakis / Fauré.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Evasion, One man Show / One woman show

Représentations :

- Dimanche 22 décembre - 16h30

- Vendredi 31 janvier - 21h

- Dimanche 16 mars - 16h30

- Vendredi 11 avril - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Ils s’aiment, Teatro

Fino al 28 Dicembre 2024

Représentations :

Samedis 14 et 25 décembre - 18h

Théâtre Bellecour

14 Rue Trachel



Luminiscence, Son et lumière

Fino al 31 dicembre 2024

Basilique Notre-Dame de l'Assomption

2 Rue d'Italie



Exposition La plénitude du vide – Art du bambou au Japon

Fino al 5 Gennaio 2025

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



Toi qui es psy, Teatro

Fino al 19 Gennaio 2025

Spettacoli:

- Martedì 24 dicembre - 21:00

- Giovedì 26 dicembre - 20:30

- Domenica 19 gennaio - ore 11.00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Jérémy Griffaud, The Garden – Festival OVNI - Exposition

Fino al 31 gennaio 2025

Grotte du Lazaret

33 bis Boulevard Franck Pilatte



Sweet days of Discipline, Esposizione

Fino al 2 Febbraio 2025

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Son et lumière

Fino al 09 marzo 2025

Basilique Notre-Dame de l'Assomption

2 Rue d'Italie



Vivan Maier – Anthology, Exposition

Fino al 16 marzo 2025

Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Evasion - One man Show / One woman show

Fino all'11 aprile 2025

Représentations :

Dimanche 22 décembre - 16h30

Vendredi 31 janvier - 21h

Dimanche 16 mars - 16h30

Vendredi 11 avril - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le pouvoir bouleversant de la couleur - Exposition

Fino al 14 aprile 2025

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Nuit d’ivresse, Théâtre

Fino al 20 aprile 2025

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Réveillon à la morgue, Teatro

- Venerdì 25 aprile - 21:00

- Domenica 4 maggio - 18:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



La vérité si je mens… ta liste ?, Spettacolo

Fino al 23 Maggio 2025

Zatanna ti porta con sé alla scoperta di un universo misterioso e magico dove verità, bugie... e liste si mescolano!

Uno spettacolo per tutta la famiglia in cui rimarrai sorpreso dalle sue performance di mentalismo originali, interattive e divertenti.

Con Zatanna.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le malade imaginaire - Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacolo teatrale Molière diretto da Sébastien Morena.

Argan, vedovo e ipocondriaco, si risposa con Béline che finge cure premurose ma spera solo nella morte del marito per ereditare. Sopporta salassi, purghe e numerosi altri rimedi prescritti da medici desiderosi di compiacerlo nei suoi deliri... e soprattutto di ricevere la loro pensione!

Angélique, la figlia di Argan, ama Cléante nonostante suo padre. Quest'ultimo preferisce sposarla con Thomas Diafoirus, figlio di buona famiglia e soprattutto medico... Ma piacerà alla giovane?

Toinette la fedele serva prenderà parte al gioco di alcuni... e di altri!!!

con: Pierre MORENA, Pénélope, Elona BENSON o Milla BERZANE, Patricia DEN HARTOG o Marie-Neige MARTIN, Sébastien MORENA, Roland DE L'ODEON, François DELACOUR, Alain SERRA, Ornella BRESCIA

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sexe, magouilles et culture générale, Teatro

Fino al 30 Maggio 2025

Spettacolo di Laurent Baffie, regia di Sébastien Morena.

Théâtre de l'Alphabet

19 Rue Delille



Le malade imaginaire, Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Aux frontières de la transcendance, Spectacle

Fino al 6 giugno 2025

Représentations :

- Dimanche 24 novembre - 16h30

- Vendredi 24 janvier - 21h

- Samedi 8 mars - 21h

- Vendredi 28 mars - 21h

- Vendredi 2 mai - 21h

- Vendredi 6 juin - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Jean Toche – Fragments de mémoire (1930-1944) - Esposizione

Fino al 4 Luglio 2025



Dal 12/11/2024 al 04/07/2025

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 18. tranne 1° gennaio, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° maggio, 8 maggio e 25 dicembre.

Archives Nice Côte d'Azur - Palais de Marbre

7/9 av de Fabron



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Lotteria di solidarietà

Venerdì 6 dicembre da 18:30 a 01:00

Esplanade Jean-Gioan



Téléthon-Bal des collégiens

Venerdì 6 dicembre da 16:00 a 20:00

Esplanade Jean-Gioan



Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT ETIENNE DE TINEE

Rencontre avec MÔPI / Illustratrice autrice jeunesse

Mercoledì 11 dicembre 2024 dalle 10:30 alle 16:30.

Médiathèque

Descente du Chabot



SAINT JEAN CAP FERRAT

Les Jeudis de la Villa – Ernest Pignon-Ernest

Giovedì 5 dicembre 2024 dalle 19 alle 23.

Conférence : Ernest Pignon-Ernest - De traits en empreintes

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



Fête foraine

Dal 5 Dicembre 2024 al 5 Gennaio 2025

Place du Centenaire

3 avenue Jean Mermoz



Happy Hour – Club del libro

Martedì 4 febbraio 2025 alle 19.

Martedì 1° aprile 2025 alle 19.

Martedì 10 giugno 2025 alle 19.

Il club dove si scambiano opinioni e consigli su letteratura, cinema, teatro, mostre, ecc.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



SOSPEL

Mercato di Natale

Domenica 8 dicembre da 10:00 a 16:00

Place Garibaldi



Vendita in garage

Domenica 8 dicembre da 08:00 a 18:00

Manifestazioni commerciali

Mercatino dell'usato

Place des Platanes



TENDE

Grande mercatino di Natale e sala gourmet

Domenica 8 dicembre da 10:00 a 17:00

Feste di fine anno

Place Général de Gaulle



Festival "Leggere le montagne"

Mercoledì 11 dicembre da 13:30 a 19:00

Médiathèque départementale annexe de Tende

4 avenue Marius Baruccchi



VALDEBLORE

Exposition “Le Tour du Monde des Fêtes de l’Hiver”

Fino al 28 dicembre 2024

Orari di apertura il mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17:30. Il giovedì dalle 9 alle 12. Il venerdì dalle 14 alle 17:30. Il sabato dalle 9:30 alle 12:30.

Salle du Clôt

La Bolline



VALDEPOM forme au savoir-faire paysan

Giovedì 5 dicembre 2024 dalle 9 alle 17.

Dans les vergers de Saint Dalmas de 9h à 12h

Au chalet Le Génépi pour une vidéo de 14h à 17h

592 Peyre Grosse



VILLEFRANCHE SUR MER

Programmation de Noël

Différends lieux dans la ville