L’Histoire de L’Opéra de Monte-Carlo sullo schermo di Frédéric e Jérémie Laurent

Lunedì 28 aprile, circa 400 persone si sono riunite nella Salle Garnier dell'Opéra di Monte-Carlo per assistere alla proiezione della prima parte del documentario Esultate, L'Histoire de l'Opéra di Monte-Carlo, diretto dal giornalista monegasco Frédéric Laurent e da suo figlio, Geremia.

Una serata che si è svolta in presenza, tra l'altro, di S.A.S. il Principe Alberto II, di S.A.R. la Principessa di Hannover, della Signora Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo - Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, incaricato delle funzioni di Ministro di Stato, del Presidente-Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Stéphane Valeri, e del suo Consigliere per gli affari culturali e artistici, ed ex Direttore dell'Opera di Monte-Carlo, Jean-Louis Grinda.





La serie, che racconta la storia di una casa d'opera, è unica. Non esiste altra storia di una grande casa d'opera nel mondo in forma televisiva. La ricchezza dei suoi contenuti è eccezionale», così il giornalista Frédéric Laurent descrive il suo documentario intitolato Esultate, che ricorda il celebre Otello di Giuseppe Verdi e racconta la storia dell'Opéra de Monte-CarloCarlo e della Salle Garnier e il notevole contributo di questa istituzione al patrimonio culturale monegasco.



Il primo dei quattro atti, della durata di 64 minuti, è stato proiettato lunedì 28 aprile. Toglie il velo sui primi anni, situati intorno al 1879, fino al 1951. Un periodo di splendore, durante il quale sono state create più di 80 opere dai compositori che hanno segnato l'epoca, e dove i più grandi soprani e tenori si sono succeduti. Il tutto orchestrato da Raoul Gunsburg, Direttore dell'Opera dal 1892 al 1951 e primo Direttore Artistico della Société des Bains de Mer, con il prezioso sostegno dei Principi di Monaco, Albert I in particolare.

Questo lavoro di fondo, ampiamente documentato, ha richiesto diverse decine di interviste, oltre 180 estratti d'opera e più di 700 illustrazioni, per ripercorrere i primi 72 anni di questa scena iconica.





Fedele alla sua tradizione di mecenate delle arti e della cultura a Monaco, Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha contribuito attivamente a questo progetto storico, autorizzando Frédéric e Jérémie Laurent ad utilizzare fotografie e documenti d'epoca provenienti dai suoi archivi patrimoniali. 149 programmi di opera sono stati digitalizzati.



"Sono stato subito colpito dal rigore e dalla passione che hanno animato l'approccio di Frédéric Laurent, che ha realizzato un vero lavoro di Romain, minuzioso, esigente, profondamente documentato. È quindi del tutto naturale che abbia desiderato che Monte-Carlo Société des Bains de Mer organizzasse il lancio del suo documentario. Questo film ci ricorda quanto l'Opera, sempre sotto l'impulso dei Principi e delle Principesse di Monaco, abbia contribuito alla diffusione internazionale del nostro paese nel campo delle arti e della cultura", ha commentato Stéphane Valeri durante la proiezione.