A Monaco si è riunito il Comitato di coordinamento e monitoraggio per la lotta contro il riciclaggio

Giovedì 5 dicembre, sotto la presidenza del Ministro di Stato, si è riunito il primo Collegio del Comitato di Coordinamento e di Monitoraggio della strategia nazionale di lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa e la corruzione

Didier GUILLAUME ha ringraziato tutte le autorità e i servizi dello Stato interessati per l'importanza delle realizzazioni realizzate nel corso degli ultimi mesi.

In questa fase, è stato in particolare indicato il numero di procedure e il numero di sanzioni amministrative che rientrano nella Direzione dello sviluppo economico, la revisione in corso delle pene comminate nei casi di riciclaggio di denaro e l'aumento del numero di sequestri di beni sospettati di essere di origine illecita.

Gli sforzi di tutti saranno proseguiti con l'obiettivo di uscire dal Principato dalla lista grigia del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI). In quest'ottica, Monaco presenterà al GAFI una prima relazione che riporterà i progressi compiuti per quanto riguarda principalmente gli obiettivi da raggiungere entro la scadenza del maggio 2025, conformemente al Piano d'azione stabilito nel giugno 2024.

Le autorità stanno già lavorando alla strategia nazionale 2025-2027.