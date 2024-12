A Monte-Carlo la stagione delle feste prende il via grazie alle luci di Place du Casino

Sabato 30 novembre, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, accompagnati dai figli, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella, sono stati accolti da Stéphane Valeri, Presidente e Amministratore Delegato della Monte-Carlo Société des Bains de Mer, nonché da S.E. Didier Guillaume, Ministro di Stato, per accendere le luminarie in Place du Casino. Alla cerimonia hanno partecipato diversi altri funzionari e molte personalità monegasche. Le feste natalizie e di fine anno sono cominciate ufficialmente a Monte-Carlo, con il tema "Momenti magici di Natale", che caratterizzerà tutte le strutture del Gruppo presenti nel Principato, fino al 5 gennaio 2025.

L’incanto ha avuto inizio alle 18:36 di sabato in Place du Casino, con l'illuminazione a cascata di tutto il centro storico delle attività della Monte-Carlo SBM, sotto lo sguardo stupito del principe ereditario Jacques, della principessa Gabriella, degli ospiti della Société e dei passanti.

L’enorme albero di Natale, alto ben 18 metri, ha brillato di mille luci diverse, prima che cominciassero i giochi di suoni e luminarie in corrispondenza della facciata del Casinò. Poi gli sguardi di tutti si sono spostati verso cinque decorazioni giganti a forma di palle di neve mentre prendevano vita e svelavano i loro nuovi motivi artistici, tutti ispirati ai "momenti magici del Natale": l'Avvento, la decorazione dell’abete, la vigilia e la notte di Natale, come pure la giornata del 25 dicembre. Come spettacolo, non ha nulla da invidiare alle migliori vetrine natalizie. La Famiglia Principesca e diversi funzionari monegaschi sono stati invitati a visitare in anteprima tutti questi luoghi meravigliosi.

L’evento si è concluso con un secondo spettacolo di luci, accompagnato da tanti classici natalizi reinterpretati.

I momenti magici delle feste, da vivere al massimo, fino al 5 gennaio 2025

Tutti, grandi e piccini, sono liberi di lasciarsi coinvolgere dalla magia del Natale in Place du Casino. Lo spettacolo di suoni e luci che verrà proiettato al calar della sera sulla facciata del Casinò di Monte-Carlo è assolutamente imperdibile e osserverà questa tempistica:

. Dal 6 al 20 dicembre: venerdì e sabato, ogni ora dalle 18.00 alle 22.00.

. Dal 21 dicembre: ogni sera.

Il conto alla rovescia del 31 dicembre in attesa dell’anno nuovo anno avrà anche la sua brava cornice musicale, sempre in Place du Casino.