Feste di fine anno e condominio: non tutto è consentito

Cena di Natale, Capodanno... la fine dell'anno fa rima con feste, musica e cotillon. Anche se la tolleranza è d'obbligo, non esiste una deroga «sera di festa».



Si può fare tutto il rumore che si vuole a Capodanno? No.

Anche se la sera di Capodanno è l'occasione per fare festa, il chiasso notturno è vietato. Non ci sono eccezioni per la sera di Capodanno. In caso di disturbo ai vicini, la multa è di 68 euro o 180 euro se si effettua il versamento dopo quarantacinque giorni dalla contestazione dell'infrazione. Occorre, in ogni caso, rispettare la tranquillità dei vicini, sia di giorno che di notte.



Si possono sparare fuochi d'artificio dal giardino di casa? Sì, ma…

Vero, a determinate condizioni: occorre verificare se un decreto prefettizio o comunale regola o vieta lo sparo di fuochi d'artificio.

Se le normative locali lo consente, si possono sparare fuochi d'artificio dal giardino, a condizione che si utilizzino solo razzi di categoria F1, F2 e F3. La categoria F4 è riservata ai professionisti. In ogni caso, è consigliabile informarsi in municipio per evitare controversie.



Si possono accendere petardi sul balcone? Sì, ma…

Vero, ma ad alcune condizioni. Nessuna regolamentazione generale vieta l'uso di petardi su un balcone, ma occorre tenere presente che le normative locali possono regolamentarne e persino vietarne l'uso.

Inoltre, occorre tenere presente che i vicini potrebbero essere disturbati da questi rumori. In ogni caso, è consigliabile informarsi in municipio per evitare controversie e rispettare le regole di buona condotta nei confronti dei vicini.



Occorrono autorizzazioni per installare ghirlande luminose e altre decorazioni natalizie sulle pareti esterne di casa? Sì

Il codice urbanistico impone una dichiarazione preventiva in municipio per qualsiasi modifica dell'aspetto esterno della casa. Anche se il giudice non ha mai dovuto intervenire sulla posa di ghirlande all’esterno delle abitazioni, il Ministère du Logement ha riconosciuto la necessità di depositare una dichiarazione preliminare per quanto riguarda la parabola su una facciata. Per precauzione, si consiglia quindi di recarsi in municipio per ottenere il consenso, anche se in realtà pochi comuni sono interessati a determinare le regole per le decorazioni temporanee in occasione di feste.



Si é responsabili se uno dei propri ospiti danneggia le scale dell'edificio? Sì

Che uno sia proprietario o inquilino è responsabile dei danni che gli ospiti causano negli spazi comuni dell'edificio. In altre parole si è responsabili dei terzi che si sono invitati. Chi abita in un condominio potrebbe essere costretto a pagare le riparazioni o il ripristino della tromba delle scale, se si riesce a stabilire a chi è ascrivibile il degrado.



Nulla può impedire di fare accendere il camino la vigilia di Natale? Sì, ma…

È possibile utilizzare il camino a proprio piacimento. Tuttavia, è necessario assicurarsi che lo spazzamento sia stato effettuato correttamente. Deve essere praticato secondo una periodicità imposta dal regolamento sanitario dipartimentale. In pratica, la regola più comune è di imporre uno spazzamento almeno due volte l'anno, di cui una volta durante il periodo di utilizzo. Occorre fare riferimento alle norme del proprio dipartimento per le prescrizioni applicabili a livello locale. Non bisogna dimenticare che la pulizia deve essere effettuata da un professionista.

A Parigi e nell'Île-de-France esistono norme specifiche per l'uso dei camini: l’utilizzo dei camini a focolare aperto è vietato, salvo per riscaldamento supplementare.

A Parigi è vietato bruciare nel camino biomasse come il legno, salvo eccezioni. Inoltre se l’alloggio è soggetto al regime di comproprietà, il regolamento condominiale può vietare l'uso dei camini.



Si rischia grosso se si lascia uscire di casa una persona ubriaca per mettersi al volante? Sì

Sebbene nessun testo finora preveda sanzioni specifiche, i giudici non esitano più a condannare le persone che avrebbero potuto impedire al conducente di mettersi al volante in stato di ebbrezza, nell’ipotesi abbia causato un incidente. Può essere accusato di favoreggiamento alla guida in stato di ebbrezza. In caso di incidente grave, si potrebbe anche essere accusati di concorso in omicidio colposo. Le sanzioni in quest’ultimo caso sono pesanti: si rischia anche una pena detentiva.