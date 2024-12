Monaco, la stagione 2024 alla Biblioteca Princesse Grace si chiude con la pubblicazione di un libro

Per celebrare i 40 anni della Biblioteca Irlandese Principessa Grace, un libro in omaggio al patrimonio letterario lasciato dalla Principessa Grace e al suo amore per la musica è stato ideato dalla Biblioteca e pubblicato dall'Archivio del Palazzo di Monaco.

Al termine di una mattinata musicale, questa opera è stata offerta a Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco e a Sua Altezza Reale la Principessa di Hannover, il 20 novembre 2024 è esattamente quaranta anni giorno per giorno dopo l'inaugurazione della Biblioteca nel 1984 mentre erano con il loro papà, il principe Ranieri III.

Il bellissimo libro riflette i sentimenti che la Principessa Grace provava per l'Irlanda, dove nacque suo nonno, John Henry Kelly.

È illustrato con immagini d'archivio di visite Principesche in Irlanda, dalla prima visita del 1961, Visita di Stato del Principe Rainier III e della Principessa Grace fino a visite

recenti effettuate dal Loro Figlio, Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II e la Sua Famiglia.

Una versione digitale del libro commemorativo è disponibile gratuitamente e a disposizione di tutti sul sito web della Biblioteca www.pgil.mc. Una versione francese della parte storica di questo libro sarà lanciata nel gennaio 2025.

Il libro contiene codici QR per visualizzare le registrazioni di performance musicali fatte da studenti dei conservatori di Monaco e Dublino in una collaborazione di un anno con la dottoressa Helen Lawlor della Technological University Dublin e Jade Sapolin, Direttrice dell'Accademia Rainier III di Musica e Teatro. I brani interpretati provengono dalla collezione personale di spartiti musicali della Principessa Grace.

A queste partiture esistenti è stata aggiunta una gemma, una canzone appositamente composta e eseguita da Michael Flatley in omaggio alla principessa Grace.

Un altro QR Code del libro permette di visualizzare un reportage prodotto dall'Istituto Audiovisivo di Monaco con immagini d'archivio risalenti al 1984, giorno dell'inaugurazione della Biblioteca.

Inoltre contiene anche un'intervista con lo scrittore Anthony Burgess che sottolinea l'importanza della creazione della Biblioteca.