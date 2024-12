Due nuovi treni Sncf Sud Azur per migliorare il servizio ferroviario tra Grasse e Ventimiglia

Il governo del Principato e la società SNCF Sud Azur hanno firmato, venerdì 20 dicembre, la convenzione relativa al finanziamento dell'acquisto di due convogli REGIO N2 da parte dello Stato di Monaco e destinati alla gestione del servizio pubblico ferroviario di trasporto passeggeri tra Grasse, Cannes e Ventimiglia.

SNCF Sud Azur è dal 15 dicembre il nuovo operatore, designato dalla Regione in seguito a una procedura di gara d'appalto, delle linee TER del settore Azur (Les Arcs-Menton e Grasse-Cannes La Bocca-Vintimille), con obiettivi ambiziosi del 98% in termini di puntualità e rispetto della capacità.

Questi due convogli supplementari, con una capacità di circa 500 posti a sedere ciascuno (ossia circa 1'000 persone in totale) saranno assegnati al parco rotabile che serve il Principato per rafforzare il piano di trasporto nelle ore di punta (4 lunghi treni al mattino e alla sera tra Cannes e Monaco) e di registrare il traffico a un quarto d'ora tutto il giorno (124 TER/giorno in entrambe le direzioni a Monaco).

La loro acquisizione contribuisce all'obiettivo condiviso tra la Regione e il Principato di migliorare il servizio ferroviario della stazione di Monaco Monte-Carlo, terza stazione della regione in termini di traffico TER con 8 milioni di passeggeri nel 2023 (+ 20% sui primi 7 mesi del 2024).

La sua frequentazione è in costante aumento e il TER costituisce l'alternativa più importante all'utilizzo del veicolo privato per i beni e i visitatori che accedono a Monaco.

La manutenzione e l'assistenza di questi due treni, che dovrebbero essere messi in servizio nel secondo trimestre del 2027, saranno effettuati presso il nuovo centro di manutenzione di Nice Saint-Roch e non più a Marsiglia, riducendo così il tempo di indisponibilità del materiale.

Nel contesto della stretta collaborazione tra il Principato e la Regione, Monaco si è unito all'ordine della Regione per l'acquisto di due convogli, il cui finanziamento sarà fornito a Sud Azur tramite un contributo forfetario di un importo massimo globale di 40,4 milioni di euro. Le spese di messa in servizio sono finanziate dalla regione.