Al Museo di Antropologia Preistorica di Monaco una conferenza con Svetlana Kuleshova

"Ciò che gli strumenti di pietra ci dicono sulla cognizione della preistoria": appuntamento giovedì 30 gennaio alle ore 18 al Museo di Antropologia preistorica di Monaco con una conferenza di Svetlana KULESHOVA.

Nel quadro della sua tesi di dottorato, combina la preistoria e la linguistica per comprendere meglio l'evoluzione del linguaggio. Applicando l'approccio archeologico all'evoluzione del linguaggio, si interroga sulle capacità cognitive dei preistorici attraverso lo studio del materiale litico.

Dottoranda presso l'Università di Parigi Nanterre e Nicolaus Copernicus University in Torun. Centro per gli studi di evoluzione del linguaggio, Nicolaus Copernicus University in Torun, Torun, Polonia; ArScAn-Team AnTET (UMR 7041), CNRS, Università Parigi Nanterre, Nanterre, Francia.

La conferenzaè organizzata dall'Associazione monegasca di preistoria e dal Museo di Antropologia preistorica di Monaco.

Info e prenotazione obbligatoria al +377 98 80 06 o map@gouv.mc Posti limitati.