Antibes: spettacolo con 500 droni il 1° gennaio 2025 a Juan les Pins

Per festeggiare il nuovo anno, a Juan-les- Pins, per la prima volta, è in programma uno spettacolo luminoso e musicale «l'Éveil des Lumières» messo in scena da 500 droni nel cielo: sarà visibile lungo tutto il Boulevard Guillaumont.



L’appuntamento è per mercoledì 1° gennaio 2025 alle ore 18 sulla spiaggia pubblica di Juan-les-Pin: lo spettacolo avrà una durata di 13 minuti e promette meraviglia e magia.



Per garantire la sicurezza degli spettatori e il buon svolgimento dell'evento, verrà istituito un perimetro sicuro che si estende da Rue Sainte-Marguerite a Rue Saint-Honorat.

L'accesso alla spiaggia pubblica sarà vietato in questa zona, ad eccezione a lato di rue Sainte-Marguerite.



I controlli di accesso allo spettacolo inizieranno alle 16:30 ai punti strategici situati in Boulevard Guillaumont, Rue Saint-Honorat e Rue Sainte-Marguerite.

I controlli includeranno un'ispezione visiva delle borse e l'uso di apparecchiature magnetiche.

Le biciclette e i monopattini (tranne quelli per bambini), così come l'alcool, saranno vietati nel perimetro di sicurezza.



Per limitare i disagi legati al parcheggio, dei volantini saranno depositati sui veicoli interessati il giorno prima e una brigata nautica sorveglierà la costa.