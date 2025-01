Nizza: undici mostre e un percorso artistico faranno da contorno al Summit sugli Oceani di giugno

Nel prossimo mese di giugno, Nizza ospiterà la 3a Conferenza delle Nazioni Unite per l'Oceano, un evento di dimensione planetaria, che riunirà capi di stato e di governo e più di 20 mila ricercatori, scienziati, imprenditori del settore, associazioni private e istituzioni con l’obiettivo di siglare un accordo storico per la protezione dell'Oceano.



Il Sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha presentato la programmazione della sesta edizione della Biennale che sarà dedicata alle Arti e all'Oceano, insieme con i co-commissari: Jean-Jacques Aillagon e Hélène Guenin.



L'arte e gli artisti sono parte essenziale della missione affidata al Summit di giugno, ecco perché la programmazione della biennale delle arti 2025 sarà interamente rivolta all'oceano. In risposta al vertice mondiale delle Nazioni Unite, il suo scopo è toccare le menti e i cuori di tutti, dai residenti della Métropole ai visitatori di tutto il mondo, per contribuire a risvegliare le coscienze e a persuadere che il futuro dell'oceano dipende da noi.





Da aprile a ottobre 2025, la 6a edizione della Biennale di Nizza intitolata “La mer autour de nous” (Il mare intorno a noi) proporrà una programmazione ambiziosa che esplorerà diverse sfaccettature del nostro rapporto con l'oceano con un'odissea artistica e culturale attraverso i tempi e le immaginazioni collettive:



Undici mostre saranno proposte dai musei della città

Des Hommes Préhistoriques à la plage, al Musée de Préhistoire de Terra Amata;

Quand la Mer nous Parle, Etudier et Protéger le patrimoine sous-marin, al Musée Archéologique de Nice Cimiez;

Nice, du rivage à la mer, a Villa Masséna, che presenta la singolare relazione tra la città e il mare;

Au temps du grand maître Jean-Paul de Lascaris. Nice, Malte et la Méditerranée, al Palais Lascaris;

La Quadrature du Cercle, mostra di Anne-Laure Wuillai, al Palais Lascaris;

Matisse Méditerranée(s), al musée Matisse;

Mers et Mystères, mostra di Laurent Ballesta, al Musée de la Photographie Charles Nègre;

Les particules, le conte humain d’une eau qui meurt, mostra di Manon Lanjouère, alla Galerie del Musée de la photographie Charles Nègre;

Les Reliques de l’Ecume, mostra di Racca Vamerisse, al Musée des Beaux Arts Jules Chéret;

La Zone de minuit, installation d’Ugo Schiavi, al 109 (con il MAMAC hors les murs);

Becoming Océan: a social conversation about the ocean, a Villa Arson (avec TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary e la Fondation Tara Océan).



Un percorso d'arte in città, che riunirà opere realizzate da 6 artisti e duetti importanti della scena nazionale e internazionale, attraverso un approccio poetico sugli “immaginari” dell'oceano.