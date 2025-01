Oltre ottocento corsi formativi: tante opportunità per i giovani (Video)

Studyrama organizza al Palais des Expositions di Nizza due saloni di orientamento: l’appuntamento è per venerdì 17 gennaio e sabato 18 gennaio 2025.

Si tratta di un evento destinato agli studenti delle scuole superiori e agli studenti in cerca di formazione.



Il salone rappresenterà anche l'occasione per interagire direttamente con i rappresentanti delle istituzioni e per partecipare a convegni.



Salon des études supérieures

Venerdì 17 gennaio 2025 dalle 13 alle 17

Sabato 18 gennaio 2025 dalle 10 alle 17

Sarà possibile interagire con specialisti dell'istruzione superiore, professori e studenti che saranno a disposizione tutto il giorno.

Saranno forniti consigli sulla scelta dei corsi tra gli oltre 800 percorsi formativi dal Bac al Bac +5 (in tutti i settori di attività: Arte, Sport, Management, Ingegneria, Digitale, Commercio, Marketing, Lusso, Salute, Scienze, Turismo, Design, Trasporti, Esport, Ambiente, Sociale), la gestione di Parcoursup e la vita studentesca a Nizza.



Saranno rappresentati tutti i livelli di studio: BTS, Università, IUT, Classi Preparatorie, Grandes Ecoles, Forze Armate, Scuole Specializzate, CFA.





Salon des formations Internationales

Venerdì 17 gennaio 2025 dalle 13:00 alle 17:00

Sabato 18 gennaio 2025 dalle 10 alle 17

Saranno possibili incontri con specialisti dei soggiorni linguistici, gestori di programmi internazionali, insegnanti e studenti che saranno a disposizione tutto il giorno e consiglieranno sulle scelte del percorso. Per chi desidera andare all’estero sarà possibile confrontarsi con gli specialisti di scambio ERASMUS e gli espatriati.



Studiare in Canada, Regno Unito, Germania, Stati Uniti... Tutte le destinazioni saranno presentate dalle strutture presenti al Salone Internazionale della Formazione di Nizza: ISHOP’S Université, EF Education, HULT International Business School, International University of Monaco, Les CEGEPS, VIVES University of Applied Sciences