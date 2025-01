Un'eccezionale donazione arricchisce il Fondo patrimoniale della Mediateca di Monaco

Ieri, martedì 14 gennaio, il sindaco Georges Marsan, accompagnato dalla sua prima assistente Camille Svara, delegata alla Mediateca, Isabelle Costa, segretaria generale, Béatrice Novaretti, capo del servizio della Mediateca e Alain Bottaro, Responsabile del suo fondo patrimoniale, ha accolto in municipio Robert Fillon, ex ambasciatore e presidente del comitato incaricato delle commemorazioni del centenario Alberto I, per ufficializzare la donazione alla Mediateca di Monaco di 614 opere provenienti dalla sua biblioteca personale.

Fillon ha voluto sottolineare che "Il Servizio Pubblico è prima di tutto un servizio reso al pubblico ed è questo che illustra perfettamente il Comune. Per questo sono felice e commosso di essere qui oggi per offrirvi una parte della mia collezione che ho potuto costruire nel corso degli anni".

Il dono copre sei secoli di storia dell'editoria, dal XV al XX secolo, e costituisce una vera immersione nell'evoluzione dell'arte del libro e del pensiero attraverso i secoli.

Il gioiello di questa donazione è un esemplare stampato su pergamena nel 1478 del Mammotrectus super Bibliam, (in latino: «Cibo materno tratto dalla Bibbia»), un'opera che a suo tempo serviva da guida per comprendere i testi sacri.

Questo tesoro bibliofilo, stampato appena 25 anni dopo l'invenzione della stampa, riflette l'eredità delle prime edizioni tipografiche, che ricordano le pagine emblematiche della Bibbia di Gutenberg. Inoltre, il libro segna una prima storica per la Mediateca di Monaco in quanto è il la prima designazione riservata ai libri stampati prima del 1500.

Tra le altre meraviglie di questa collezione vi è un esemplare del XVIII secolo dell'Enciclopedia di Diderot e D'Alembert, conservato con cura nella sua rilegatura originale. Questa opera monumentale è una testimonianza unica dello spirito enciclopedico e degli sforzi di diffusione della conoscenza nel secolo dell'Illuminismo.

Il gesto, caratterizzato da generosità e erudizione eccezionale, contribuisce ad arricchire le collezioni del Fondo patrimoniale della Mediateca di Monaco, la cui missione è quella di restituire un patrimonio letterario e storia accessibile a tutti: "Ricevere questa donazione nell'anno della riapertura della Mediateca Caroline sull'Îlot Pasteur è di particolare importanza per l'Istituzione Comunale e vi ringraziamo vivamente", ha concluso il Sindaco Georges Marsan.