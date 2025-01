Cannes, tanti appuntamenti dedicati all’opera senza tempo di Marcel Pagnol

Il Comune di Cannes ha avviato un grande programma culturale per celebrare l'opera senza tempo di Marcel Pagnol, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua scomparsa e del 130esimo anniversario della sua nascita.

I festeggiamenti prevedono, nelle prossime settimane, numerosi eventi, la maggior parte dei quali ad ingresso libero.



Tra questi figurano una masterclass tenuta da Daniel Auteuil e condotta da Thierry Frémaux, opere teatrali, la celebrazione della Croix-des-Gardes, una conferenza tenuta da Karin Hann e una mostra di costumi provenzali.





Momenti culturali che mirano a rendere omaggio ad una grande figura della letteratura francese e della cultura provenzale e trasmettere a tutti la sua eredità.



Se c'è un amante di Marcel Pagnol nel mondo dello spettacolo è Daniel Auteuil: la carriera del famoso attore e regista è stata segnata in particolare dalla sua interpretazione di Ugolin Soubeyran nei film di successo “Manon des sources” e “Jean de Florette”, per i quali ha vinto il César come miglior attore.



Nell'ambito dei festeggiamenti organizzati in omaggio a Marcel Pagnol, è prevista, lunedì 3 febbraio, alle 19,30, una masterclass d'eccezione di Daniel Auteuil, condotta da Thierry Frémaux, al Palais des Festivals et des Congrès.