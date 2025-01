Alpes Maritimes: affitti cari per gli alloggi non ammobiliati. La vicinanza al Principato di Monaco manda alle stelle i prezzi

Tra le prime 10 località francesi dove gli affitti sono i più cari, ne figurano 2 che si trovano in Costa Azzurra.

Si tratta di Beausoleil e di Cap d'Ail dove prendere in locazione un appartamento costa intorno ai 30 euro al metro quadrato.

Vale a dire che un alloggio di 50 metri quadrati viene costare, ogni mese, non meno di 1.500,00 euro, spese condominiali comprese.

Non è poco e le sorprese non finiscono qui: l’analisi, resa pubblica dall’Observatoire des Territoires / Ministère du Logement, analizza anche i singoli Dipartimenti francesi.

In quelle delle Alpes Maritimes la classifica delle prime 10 località più care negli affitti di alloggi non ammobiliati, contempla 9 località estremamente vicine al Principato di Monaco, mentre una sola, Villeneuve Loubet, si trova un po’ più distante.

Non solo mare: nella “top ten” figurano anche La Turbie e Peille che sono veramente vicine a Monaco.

Le ragioni di prezzi così alti (nell’ultima delle prime 10, Peille, occorrono ben 21,60 euro al metro quadrato) trovano spiegazione nel numero ridotto di immobili posti sul mercato, causata anche dall’esplosione degli affitti turistici che sono assai più remunerativi.

E le grandi città del Dipartimento?

I costi rilevati sono un poco meno indicativi in quanto la vastità dei territori impone delle medie che in molti casi allontanano dalla realtà.

Questa la classifica delle 10 località più popolose

Nizza: 19,50 al metro quadrato

Antibes: 19,22 al metro quadrato

Cannes: 19,57 al metro quadrato

Cagnes sur Mer: 18,97 al metro quadrato

Grasse: 15,77 al metro quadrato

Le Cannet:18,53 al metro quadrato

Saint Laurent du Var: 19,01 al metro quadrato

Menton: 19,81 al metro quadrato

Vallauris: 17,49 al metro quadrato

Mandelieu la Napoule: 19,90 al metro quadrato