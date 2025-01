La banca privata di riferimento a Monaco è ancora una volta il partner ufficiale del Centro della Cultura e dei Congressi del Principato.

La convenzione di questo partenariato premium si estende su tutto il 2025, anno importante per il Grimaldi Forum che non solo festeggia il suo 25o anniversario e l'ampliamento del suo edificio, ma celebra anche il 20° anniversario della sua prima convenzione di partenariato con CMB Monaco.

Firmata dal Presidente di CMB Monaco Etienne Franzi e dal suo Amministratore Delegato Francesco Grosoli, con il Presidente del Grimaldi Forum Henri Fissore e la sua Direttrice Generale Sylvie Biancheri, la convenzione riguarda il sostegno alla programmazione culturale del Grimaldi Forum nel Principato e a tutta la sua attività di turismo d'affari.

Oltre ad essere associata all'immagine del Grimaldi Forum, CMB Monaco permette a quest'ultimo di sviluppare la sua offerta culturale e contribuisce al fianco di esso alla diffusione del Principato. CMB Monaco e Grimaldi Forum si avvicinano anche sui valori della RSI e hanno già condotto insieme progetti comuni a favore delle associazioni Les Enfants de Frankie e Monaco Disease Power.

Per Etienne Franzi, "Questo impegno presso il Grimaldi Forum simboleggia la nostra volontà di irradiare la cultura nel Principato e oltre, da due decenni. Nel 2005, CMB Monaco era un pioniere in materia di mecenatismo sul nostro territorio». Henri Fissore per quanto Saluto in modo particolare questo marchio di fiducia di CMB Monaco, fedele al Grimaldi Forum da 20 anni e che partecipa alla qualità delle nostre produzioni culturali, in particolare la grande esposizione estiva del Grimaldi Forum, divenuta un appuntamento internazionale molto atteso, quest'anno «Colori, capolavori del Centre Pompidou", dall'8 luglio al 31 agosto 2025.