La qualità della vita al centro dei dibattiti della 18ª Conferenza ministeriale della Convenzione delle Alpi

Una delegazione guidata da S.E. Anne EASTWOOD, Ambasciatrice di Monaco presso la Slovenia, ha partecipato alla Conferenza ministeriale della Convenzione alpina che riunisce gli otto paesi dell'arco alpino e la Commissione europea.

L'evento, organizzato il 22 gennaio 2025 a Brdo (Slovenia), ha segnato la chiusura del programma condotto sotto la presidenza slovena, cui succederà l'Italia nel 2025-2026.

Il tema della qualità della vita è stato la priorità della presidenza, che ne ha fatto oggetto del 10o Rapporto sullo stato delle Alpi. Il documento, basato su un approccio metodologico unico, fornisce nuove conoscenze sulle problematiche attuali, identifica le principali sfide che incidono sulla qualità della vita nelle Alpi e propone raccomandazioni ai responsabili politici.

L'educazione al cambiamento climatico era anche all'ordine del giorno della Conferenza delle Alpi, che ha adottato una serie di raccomandazioni che sottolineano la necessità di quadri normativi flessibili, un impegno attivo e esperienze di apprendimento sul campo.

La delegazione monegasca è intervenuta in diverse occasioni, in particolare per ricordare il contributo della Direzione dell'Istruzione Nazionale, della Gioventù e dello Sport al lavoro di esperti condotto sull'argomento, Per sottolineare l'importanza delle attività extrascolastiche in questo settore.

I Ministri alpini hanno concluso il loro lavoro ribadendo l'importanza di rafforzare la resilienza delle Alpi di fronte al cambiamento climatico, In particolare, facilitando stili di vita rispettosi dell'ambiente e rafforzando le azioni concertate nel settore della gestione dei rischi naturali, importanti in questa regione di montagna.

In margine alla conferenza, i capi delle delegazioni hanno partecipato a una cena ufficiale presieduta dal ministro sloveno per le risorse naturali e la pianificazione territoriale.

Ha offerto l'occasione per sottolineare l'interesse di sviluppare partenariati con il settore privato per l'attuazione delle raccomandazioni e approfondire le questioni legate al turismo, alla gestione delle risorse energetiche e idriche per garantire lo sviluppo sostenibile della regione.