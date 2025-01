Carnevale di Nizza: cosa c’è di nuovo?

Ogni edizione del Carnevale di Nizza “regala” agli spettatori qualche novità. Quest’anno il “Roi des océans” si è rivelato particolarmente generoso.

Queste le novità che sono in serbo.



Tutto il periodo

Una nuova tribuna

Per rispondere al successo e alla crescente domanda di posti a sedere, la città di Nizza installerà una tribuna supplementare lungo il percorso della manifestazione, sulla Promenade des Anglais, di fronte al Théâtre de Verdure.

Questa nuova tribuna si aggiunge alle quattro già presenti in Place Masséna, oltre alla tribuna aggiunta sulla Promenade des Anglais nel 2024.



Sabato 15 febbraio 2025

La Carnavalina

Place Masséna e nel cuore della città | Ore 13:00

È il virus del Carnevale. Un virus portatore di gioia, sorrisi, golosità e profumi floreali che fa venire una gran voglia di fare festa. Si diffonderà grazie alla partecipazione di artisti e delle associazioni locali di Nizza. Un appuntamento popolare sotto una pioggia di mimose! Ingresso gratuito.



Ballo di gala per senior

Opéra di Nizza | Ore 14:30 - 17:30

Un ballo di gala dedicato ai senior in costume. Tre ore di danze al ritmo di musica disco, madison, bachata e hit degli anni ’80.

Le iscrizioni aprono da martedì 28 gennaio presso le Maisons des Seniors, l’Ufficio municipale per i senior di Nizza e sul portale nice.fr.



Sfilata illuminata di apertura

Place Masséna | Ore 20:30

Re, Regina e Carnavalone si riuniscono insieme al nostro ospite d’onore straniero, con truppe, ballerini e fanfare, per una rappresentazione unica del DNA del Carnevale di Nizza.



Domenica 16 febbraio 2025

Primo torneo di bocce delle grandi teste - Le Clos Fleury

1, rue montée Montfort – 06300 | Ore 13:00

Un momento di coesione e convivialità dedicato agli operatori impegnati nella sicurezza del Carnevale.

Un trofeo – creazione “Totor” dell’artista Stéphane Bolongaro – sarà assegnato alla squadra vincitrice e rimesso in gioco l’anno successivo.

Ore 14:00: inizio del torneo di bocce delle Grandi Teste

Ore 16:30: fine del torneo e consegna del trofeo ai vincitori

Il torneo non è aperto al pubblico, ma sarà possibile assistere all’evento, previa disponibilità di posti.



Il carnevale dei Frenchy

Théâtre de Verdure - Ore 12 - 18

Il Carnevale dei Frenchy approda al Théâtre de Verdure: una domenica di festa sotto il sole, nel cuore di Nizza e della Promenade des Anglais. Una selezione musicale 100% francese, un servizio brunch per deliziare tutti i palati e attività per grandi e piccoli durante tutta la giornata: pétanque, gonfiabili, rodeo…

E non dimenticare il dress code speciale del Carnevale: Re degli Oceani!

Un appuntamento imperdibile per divertirsi, ballare e ritrovarsi in famiglia.



Giovedì 20 e 27 febbraio 2025

La notturna ore 22

Per prolungare la magia del Carnevale, la città di Nizza organizza due notturne, giovedì 20 e 27 febbraio, con un’atmosfera marina ispirata al tema “Re degli Oceani”.

In programma: sardinata, serata musicale e attività “fuori dal comune”.