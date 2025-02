Monaco, lo stadio Louis II ha 40 anni, per celebrarlo anche una mostra

Il 25 gennaio 1985, il principe Ranieri III inaugura lo stadio Louis II. Quarant'anni dopo, questo edificio emblematico, riconoscibile per i suoi archi distintivi, continua ad essere un attore imprescindibile del paesaggio monegasco. Concepito come un'attrezzatura omnisports, ha saputo dimostrare la sua versatilità ospitando, da quattro decenni, importanti eventi sportivi, culturali e associativi.

Per celebrare questo anniversario, vengono organizzati diversi eventi. Una cerimonia ufficiale per tornare alle origini Il 4 febbraio, si terrà una cerimonia ufficiale nel Salone d'onore dello Stade Louis II. Questo evento metterà in luce la genesi del progetto, dalla sua concezione fino alla sua inaugurazione, alla presenza di coloro che hanno contribuito alla sua costruzione e al suo sviluppo. Un'occasione per ricordare il ruolo fondamentale dello stadio nel cuore della vita monegasca.

Una mostra immersiva sui 40 anni di eventi

Oltre alla sua architettura e al suo ruolo istituzionale, lo Stade Louis II vive soprattutto grazie alle numerose discipline e competizioni che si svolgono ogni anno. Per onorare questo dinamismo, un'esposizione inedita intitolata «È stata una prima volta» sarà inaugurata durante un'inaugurazione ufficiale organizzata nel corso dell'aprile 2025.

L'evento riunirà gli attori che hanno contribuito a rendere lo Stade Louis II un luogo emblematico. In questa occasione, le federazioni e associazioni sportive che hanno animato le sue infrastrutture nel corso dei decenni saranno invitate a mettere in evidenza il loro impegno e il loro ruolo fondamentale nella dinamica dello stadio.

La mostra, che si terrà nella strada pedonale interna, rinnovata per l'occasione, rimarrà accessibile al pubblico per diversi mesi. Metterà in luce i primi eventi importanti dello stadio: prima partita di calcio, primo record mondiale, prima gara di tiro con l'arco, primo concerto, primo gala di boxe, e molti altri.

Grazie ad archivi, foto e manifesti raccolti presso varie entità, i visitatori potranno rivivere questi momenti storici e misurare l'impatto dello Stadio Louis II sullo sport e la cultura a Monaco.

Per progettare questa ambiziosa retrospettiva, la Direzione dello stadio ha fatto ricorso a uno scenografo, Mr. Ahmad Reshad, ex studente della Scuola Superiore di Arti Plastiche, e un curatore di mostra, il sig. Gérard Holtz, giornalista e appassionato di sport.