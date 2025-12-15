 / Altre notizie

Altre notizie | 15 dicembre 2025, 14:00

I vini Bottega in tutto il mondo

Grazie a una strategia di export globale che copre 165 Paesi e include mercati "minori", l'azienda veneta chiuderà il 2025 con un fatturato prossimo ai 100 milioni di euro, mitigando i rischi delle turbolenze internazionali.

I vini Bottega in tutto il mondo

Quasi fossero consapevoli che i dazi, le turbolenze internazionali, le guerre, le difficoltà economiche di alcuni Paesi, potessero, un giorno, avere delle influenze negative , da Bottega spa, una delle più conosciute aziende vitivinicole, hanno sempre puntato a tenere ritmi commerciali importanti anche con aree cosiddette minori, fuori cioè dallo rotte del G7, degli Stati Uniti, della Cina, dell’Asia e di parte d’Europa. 

Così, oggi, che sono tutti alle prese con riduzioni nell’export, l’azienda veneta di trova ad aver “coperto”, un po' in tutto il mondo  e i suoi vini fanno bello spicco sugli scaffali dei negozi più esigenti e raffinati. 

Il Prosecco, i vini rossi e bianchi, i distillati, oggi sono anche alle Mauritius, in Sud Africa, alle Seychelles, a Togo, in Islanda, in Turchia, in Israele. 

Bottega, grazie anche a questo tipo di strategia, chiuderà il 2025 con un fatturato di quasi cento milioni a cui vanno aggiunti i 40 milioni incassati dai 42 Prosecco Bar aperti nel  mondo.

Giorgio Naccari

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium