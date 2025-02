Vendita di una quota in comunione ereditaria

Se gli altri eredi non vogliono separarsi dall’immobile in comunione, avete comunque il diritto di vendere la vostra quota. Il primo acquirente naturale è uno degli altri comproprietari, ma spesso l’acquisto è ostacolato dalla mancanza di liquidità.



Se nessun coerede può o vuole acquistare, la quota può essere venduta a terzi.



Tuttavia, la legge prevede che gli altri comproprietari siano informati del prezzo e dell’acquirente tramite ufficiale giudiziario.



Essi hanno un mese per esercitare il diritto di prelazione e acquistare la quota alle stesse condizioni.



Se più coeredi decidono di acquistare, dovranno farlo in proporzione alla loro quota di proprietà.