"Festival della Cucina con i Fiori" dopo cinque edizioni liguri si rinnova e diventa itinerante

Non si svolgerà più solo in Liguria, il "Festival della Cucina con i Fiori", la manifestazione promossa dall’associazione dell'Associazione Ristoranti della Tavolozza, che celebra il legame tra i fiori e la gastronomia, in cui chef creativi e talentuosi presentano piatti gustosi e innovativi utilizzando corolle, petali e steli.

Nato nel 2017 a Sanremo

il festival mira a rivalutare e promuovere l'uso dei fiori eduli in cucina, utilizzandoli non solo come decorazione, ma come ingredienti, dando vita a sorprendenti abbinamenti in piatti unici e deliziosi. I partecipanti possono così vivere un'esperienza sensoriale completa, in cui colori, profumi e sapori si intrecciano in perfetta armonia.

Le novità del 2025

Il festival subirà un'importante trasformazione, diventando un evento itinerante, un cambiamento che tiene conto del crescente interesse e del numero sempre maggiore di appassionati. A livello nazionale si propongono moltissimi eventi dedicati ai fiori, ed in questo contesto l’aspetto gastronomico rappresenta un elemento di novità e originalità. L'uso dei fiori in cucina può essere sorprendente e capace di sedurre i palati di residenti e turisti. Ma il festival non è solo un evento gastronomico, ma anche un'importante occasione di educazione e sensibilizzazione sull'importanza della sostenibilità e della biodiversità nella cucina contemporanea.

I contenuti del Festival

Durante la manifestazione, chef esperti presenteranno piatti unici e innovativi, affiancati da laboratori di cucina, dimostrazioni e degustazioni.

Fra gli chef che parteciperanno agli eventi in programmazione c'è anche lo chef Luca Pappagallo

Lo chef Luca Pappagallo con Claudio Porchia

Gli ospiti avranno l'opportunità di esplorare un ampio repertorio di fiori eduli, imparando come questi possano trasformare un piatto comune in un'esperienza gastronomica indimenticabile.

Ma non offrirà solo l’opportunità di gustare deliziosi piatti. Ma fungerà anche da vetrina sia per le aziende, che si dedicano alla coltivazione ed alla trasformazione dei fiori eduli, e sia per gli chef, che li utilizzano nelle loro preparazioni. Uno degli eventi principali è la cena, “I Fiori nel Piatto”. Una serata esclusiva, che non sarà semplicemente una cena, ma un'esperienza sensoriale arricchita dai racconti che accompagneranno i piatti.

Il calendario 2025

Gli eventi si terranno: in Liguria a Sanremo e Albenga ad aprile, in Lombardia lago di Como e di Iseo a maggio nell'ambito del gemellaggio con il concorso "Un fiore nel piatto" di PromAzioni360, presidente Loretta Tabarini; nel Veneto a giugno.

La cucina floreale impiega i fiori come ingredienti principali, anziché come semplici decorazioni e per farlo occorre studio ed esperienza, non si può improvvisare. Per questo motivo, l'Associazione Ristoranti della Tavolozza ha promosso e promuove corsi per formare gli chef ed anche i semplici appassionati.