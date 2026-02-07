Christina Collier e i maestri dell’organo in recital a Mentone

«Recital di Christina Collier, Hervé Feraud e Dominique‑Philippe Baubet» ©Paroisse Notre-Dame des Rencontres ©A.R.O.M

Domenica 8 febbraio 2026, l’Eglise du Sacré Cœur di Mentone ospiterà un evento musicale di prestigio dedicato agli appassionati di musica classica: un récital con soprano, tromba e organo che vedrà protagonisti la soprano internazionale Christina Collier, il trombettista e direttore di coro Hervé Feraud e l’organista titolare degli Orgues de Menton, Dominique‑Philippe Baubet.

L’appuntamento, con inizio alle 15:30 e apertura delle porte alle 15:00, propone un programma di grande raffinatezza che spazia da Boyce a J.S. Bach, da Buterne a Haendel fino a Fauré, offrendo al pubblico un’esperienza musicale coinvolgente e di alto livello artistico.

L’evento, organizzato dalla Paroisse Notre-Dame des Rencontres in collaborazione con Association pour la Restauration des Orgues de Menton, ha lo scopo di sostenere la manutenzione degli organi storici della città, simboli del patrimonio musicale e culturale di Mentone.

Il biglietto unico ha un costo di 20 euro, e l’intero ricavato sarà destinato a questo importante progetto.

«È un’occasione unica per ascoltare artisti di fama internazionale in un luogo storico di grande suggestione – dichiarano gli organizzatori – Vi invitiamo a partecipare numerosi, per condividere insieme la magia della musica classica e contribuire alla valorizzazione del nostro patrimonio organistico».

L’Eglise du Sacré Cœur, situata al 15 avenue Édouard VII, è facilmente raggiungibile ed è accessibile anche a persone con disabilità, garantendo a tutti l’opportunità di assistere a questo grande evento culturale.

Per informazioni e prenotazioni: 04 83 93 70 20, 04 83 93 70 32 o sul sito ufficiale:

https://boutique.menton-riviera-merveilles.fr/

